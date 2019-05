Geschreven op 15-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vanmorgen haar jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk over 2018 aangeboden.

Daarin wordt een samenhangend beeld over de prestaties en ontwikkelingen bij alle ministeries geschetst, over het afgelopen jaar.

De Rijksbedrijfsvoering is in 2018 duurzamer geworden. Het Rijk startte 25 projecten klimaatneutraal en circulair inkopen, lanceerde de aanpak ‘Maatwerk voor mensen’ gericht op het realiseren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en startte de aanbesteding voor het verduurzamen van het gasverbruik.

Ook daalde het energieverbruik in de kantoren met 3% en nam de CO2-uitstoot af met 12,5%. De daling wordt veroorzaakt door energiezuinige huisvesting, schoner transport en inkoop van meer Nederlandse Windenergie.

Er zijn echter ook onderdelen waarbij de uitvoering achterloopt op de ambitie en het Rijk haar voorbeeldrol niet waar maakt. Hier is extra inzet nodig om de gestelde ambities te realiseren.

In 2018 is een cao voor rijksambtenaren afgesloten. Van de loonstijging van 7% is in 2018 al 3% gerealiseerd. Het Charter Diversiteit dat alle ministeries in 2018 afsloten, streeft naar meer diversiteit en inclusie. Dit is ten dele gelukt. Het aandeel vrouwen in de top is opnieuw gestegen, maar de etnische diversiteit in hogere functies en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijven echter nog achter. Het aantal vacatures bij de Rijksoverheid is in 2018 gestegen. Relatief veel ambtenaren gaan met pensioen, maar er is ook extra vraag naar specialistische mensen. Verder heeft het Rijk in 2018 opnieuw veel aandacht gegeven aan het melden en onderzoeken van integriteitsschendingen.

Op het gebied van ICT lopen nog niet alle projecten naar verwachting. De informatievoorziening is een voortdurende bron van aandacht en heeft in 2018 een impuls gekregen met een meerjarige strategische I-agenda. Omdat het Rijk moeite heeft om goed gekwalificeerd ICT-personeel te vinden, is in 2018 tevens een programma gestart om goed en voldoende ICT-mensen te werven. Tot slot hebben de departementen nieuwe maatregelen getroffen om de informatie beter te beveiligen.