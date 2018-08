Duurzaam Geschreven op 19-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Maandag 20 augustus start de inschrijving voor de ASN Bank Wereldprijs 2018. De grootste wedstrijd voor Nederlandse start-ups met een slim idee voor een betere wereld.

Meld je slimme idee voor een betere wereld aan voor de ASN Bank Wereldprijs en geef het een vliegende start! Je maakt niet alleen kans op coaching, training en publiciteit, maar ook op een geldbedrag.

De jury verdeelt in de finale 40.000 euro. De winnaar van elk thema krijgt minimaal 8.000 euro, maar dat bedrag kan ook hoger zijn. Daarnaast maak je kans op een publieksprijs.

Arie Koornneef, directeur ASN Bank: ‘Met de ASN Bank Wereldprijs stimuleert onze bank duurzaam ondernemerstalent. We kijken dan ook erg uit naar een nieuwe editie met indrukwekkende, innovatieve ideeën voor een betere wereld.’

Met de ASN Bank Wereldprijs helpt ASN Bank innovatieve, duurzame ideeën te realiseren. Hiervoor kunnen start-ups en ondernemers zich aanmelden in drie categorieën: Natuur & Milieu, Klimaatbescherming en Mens & Samenleving. De start-ups worden gedurende het traject geholpen met training, coaching en publiciteit. De zes finalisten maken uiteindelijk kans op een geldprijs tussen 8.000 en 20.000 euro.

Somnox, de innovatieve slaaprobot van studenten van TU Delft, won in 2017 in de categorie Mens en Samenleving. ‘De ASN Bank Wereldprijs is een keurmerk voor je bedrijf. Het is social proof voor zowel klanten als bedrijven. Dat we vorig jaar zo snel stappen konden maken, hebben we voor een groot deel te danken aan onze deelname aan de ASN Bank Wereldprijs 2017.’ Aldus Julian Jagtenberg, oprichter van Somnox.

Eerdere finalisten zijn nu succesvolle ondernemers, zoals telefoonfabrikant Fairphone, wasmiddelenproducent Seepje en Yoni, producent van gifvrije menstruatieproducten.

Aanmelden voor de ASN Bank Wereldprijs 2018 kan tot uiterlijk 19 september 2018. Zes ondernemers gaan door naar de finale op woensdag 14 november in de Kunsthal, Rotterdam. De vakjury – met onder meer Faiza Oulahsen van Greenpeace, duurzame-lifestyle-expert en ondernemer Marieke Eyskoot en oud-finalist Jasper Gabrielse van Seepje – kiest één winnaar per categorie. Onder de drie themawinnaars verdeelt de jury 40.000 euro. Daarnaast maken alle finalisten kans op de publieksprijs. Hiervoor kan iedereen tussen maandag 5 en woensdag 14 november 2018 zijn stem uitbrengen op de website van Voor de Wereld van Morgen.

