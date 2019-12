Bas Boswinkel, algemeen directeur Riedel: ‘Voor Appelsientje is Riedel overgestapt op de nieuwste, meest innovatieve sapverpakkingen van het moment, met een enorme besparing op fossiel plastic en een aanzienlijke verlaging van CO2-uitstoot als gevolg.’

Appelsientje Bio is, als eerste in Europa, verkrijgbaar in de Signature Full Barrier-pakken van verpakkingsleverancier Sig. Daarmee is Appelsientje de eerste Nederlandse klant. Martin Herrenbrueck, President & GM Europe van Sig: ‘Riedel is de pionier geweest die onze Signature Pack op de Europese sappenmarkt heeft gebracht. Eerst met CoolBest en nu met Appelsientje. Wij werken in perfecte synergie en vol enthousiasme samen om de duurzaamste producten en verpakkingen op de markt te brengen in de Benelux.

Voor de overige Appelsientje-sappen is gekozen voor een biobased verpakking van Tetra Pak. Appelsientje’s 1 liter-verpakkingen hebben ook een nieuwe duurzame dop: Boswinkel: ‘En wederom als eerste in Nederland: een verbeterde dop – de biobased WingCap van Tetra Pak – die een stevigere grip biedt waardoor het pak eenvoudig in een handomdraai te openen is.’