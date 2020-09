Geschreven op 3-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Verzekeraars worden meestal op hun maatschappelijk bewustzijn beoordeeld op basis van hun beleggingsbeleid. Geen steenkolen, geen wapens, geen sweatshops.

Pogingen om het eigen product te verduurzamen – de klassieke schadeverzekering – waren er nog niet. Onmogelijk?

Ansvar denkt van niet. De verzekeraar lanceert deze maand de productlijn Ansvar Bewust. Eerst een auto-, inboedel- en opstalverzekering. De rest van het pakket volgt later.

Heeft u zich wel eens afgevraagd wat voor een rijder u bent? Gebruikt u de telefoon in de auto of plaatst u deze netjes in een houder? Rijdt u stevig door of neemt u verantwoord deel aan het verkeer? Allerlei aspecten die u kenmerken als bestuurder. Met de Ansvar Bewust Rijgedragverzekering heeft uw rijgedrag een aandeel in de hoogte van uw verzekeringspremie. Een verzekering dus voor de milieu- en prijsbewuste automobilist.

Naast een gunstige instapkorting en een scherpe premie kan met het goede rijgedrag een extra korting van 10% worden verdiend. De korting wordt verdiend door gebruik te maken van de Ansvar Bewust app die het rijgedrag registreert. Geen dongel of kastje in de auto, maar een app downloaden op de mobiele telefoon.

Na het afsluiten van de verzekering downloadt u de Ansvar Bewust app in de app store. De app registreert automatisch het rijgedrag. U hoeft hiervoor dus niets te doen. Uw rijgedrag wordt vervolgens omgezet in een rijscore. Deze rijscore staat gelijk aan een percentage van de premie die u elk kwartaal terugkrijgt. De rijscore wordt bepaald door de volgende factoren:

Schadeverzekeringen zijn bedoeld om je na een schade terug te brengen in de positie van voor de schade. Voor de Ansvar Bewust Woning- en inboedelverzekering wordt dit principe gehanteerd, maar bij het herstellen van de schade is er ook oog voor de impact op de samenleving en het milieu. Ansvar wil graag op een duurzame wijze verzekeren, schade duurzaam herstellen én hierdoor bijdragen aan een duurzamere wereld.

Uitgangspunt bij alleAnsvar Bewust verzekeringen en dus ook bij de Ansvar Bewust Woning- en Inboedelverzekering is dat deze verzekeringen aansluiten bij een duurzame levensstijl. De specifieke risico’s die met deze levensstijl gepaard gaan zijn bovendien, voor zover mogelijk, meeverzekerd.

De Ansvar Bewust woning- en inboedelverzekering kenmerken zich door een aantal beloftes die Ansvar doet. Deze beloftes zijn aanvullend bovenop de normale woning- en inboedelverzekering. Deze beloftes maken deze verzekering uniek in zijn soort. Verzeker uzelf op een bewuste manier en laat eventuele schade op duurzame wijze herstellen. Zie: 7 beloftes Ansvar Bewust Woningverzekering (PDF) en 7 beloftes Ansvar Bewust Inboedelverzekering (PDF)

?

Zie ook: Wat Je Moet Weten Over Een Groene Autoverzekering – Het Verzekeren Van Een Elektrische Auto: Onderzoek De Mogelijkheden Van Een Autoverzekering