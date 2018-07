Hergebruik-Kringloop Geschreven op 22-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Adidas is koploper als het gaat om vernieuwende en innovatieve producten. Het merk wil 3D en 4D printers gebruiken om schoenen te produceren. Laatst nog maakte het merk bekend schoenen zonder veters te gaan maken.

Het sportmerk richt zich nu ook op duurzaamheid, met het plan om alleen schoenen en kleding uit te brengen met gerecycled plastic.

Adidas heeft het doel om in 2024 alle producten te gaan maken door gebruik te maken van gerecycled plastic. In de toekomst zal Adidas zelfs helemaal geen nieuw plastic meer gebruiken. Dat geldt voor de producten van Adidas, maar ook voor de kantoren, outlets, warenhuizen en distributiecentra.

De zomercollectie van 2019 zal voor 41 procent bestaan uit gerecycled polyester. Eerder maakte Adidas al schoenen van plastic dat onderschept is op de stranden, voordat het in de oceaan terechtkwam, de Parley schoenen. Deze schoenen zullen ook steeds meer verkocht gaan worden naar verwachting. Dit product is gemaakt van garen dat is ontwikkeld in samenwerking met Parley for the Oceans: Een deel ervan bestaat uit Parley Ocean Plastic, gemaakt van gerecycled afval dat van stranden en kuststroken wordt gehaald voordat het in de zee kan verdwijnen.

