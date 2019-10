Geschreven op 16-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Achmea heeft de ambitie om in 2030 volledig CO2-neutraal te werken en neemt concrete maatregelen om dat doel te realiseren.

Onlangs is men begonnen met de plaatsing van 3.200 zonnepanelen boven de parkeerplaatsen van de kantoorlocatie in Apeldoorn.

Daarmee voorziet Achmea straks – tezamen met de ruim 600 zonnepanelen die al aanwezig waren – zelfstandig in 15% van de elektriciteitsvoorziening voor in Apeldoorn.

Apeldoorn is één van de vijf kernlocaties van Achmea. Ook voor de andere kernlocaties zijn er plannen om de verduurzaming te versnellen. Zo wordt in Leeuwarden gewerkt aan een aansluiting op aardwarmte (geothermie) en op het dak van het gebouw in Tilburg is vorig jaar een groen dak aangelegd. Daarnaast is het mobiliteitsbeleid van Achmea gericht op de uitbreiding van het aantal elektrische leaseauto’s en een reductie van auto’s met een verbrandingsmotor. In Apeldoorn worden ook 30 extra laadpunten voor elektrisch rijden aangebracht. De eerste volledig groene stroom wordt naar verwachting geleverd in februari 2020.

De gasketels in de gebouwen van Achmea in Leeuwarden worden naar verwachting eind 2021 vervangen door duurzame warmte. Achmea bespaart daarmee jaarlijks 300.000 m3. Het consortium Warmte van Leeuwarden onderzoekt de mogelijkheden voor aardwarmte (ofwel geothermie) in Leeuwarden. In het consortium bundelen drie bedrijven hun krachten: Bouwgroep Dijkstra Draisma, geothermie-specialist ECW en warmtebedrijf Ennatuurlijk. Aan het einde van dit jaar besluit het consortium of volgend jaar de boring van de bron zal plaatsvinden en Ennatuurlijk besluit of het warmtenet aangelegd gaat worden. Om tot dit besluit te komen zijn voldoende klanten voor aardwarmte noodzakelijk.

Achmea brengt ieder jaar de CO2-voetafdruk van de gehele bedrijfsvoering in kaart, waarbij wordt gekeken naar verwarming, verlichting, water- en papierverbruik, afval, koelvloeistoffen, servers en mobiliteit. De afgelopen vijf jaar is de totale CO2-uitstoot al met dertig procent afgenomen. Omdat we al in 2011 hebben besloten CO2-neutraal te willen werken. Eerder werden ook de internationale duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG’s) centraal gezet in de strategie van Achmea. Klimaatactie (SDG 13) vormt daarbij een speerpunt.

Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea: “Achmea wil bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Het tegengaan van de effecten van klimaatverandering hoort daarbij. We werken met een ambitieus duurzaamheidsplan dat leidt tot een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. We werken actief samen met andere partijen, bijvoorbeeld in lokale en regionale netwerken en zoeken ook met leveranciers naar innovatieve mogelijkheden. Uiteraard kijken we ook voor onze klanten hoe we onze producten en diensten die we aan hen leveren kunnen ‘vergroenen’. Zo biedt Interpolis klanten milieuvriendelijke en isolerende groene daken en levert Centraal Beheer ook zonnepanelen aan klanten.”

