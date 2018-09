Geschreven op 20-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Biologisch restaurant Aan Sjuuteeänjd is uitgeroepen tot duurzaamste restaurant van Nederland.

Tijdens de Gaia Green Awards in Ahoy Rotterdam mocht de bevlogen eigenaar en zijn medewerkers de award voor het duurzaamste restaurant van Nederland in ontvangst nemen.

Het Schinnense restaurant viel eerder ook al in de prijzen. In 2017 werd het al door Gault Millau uitgeroepen tot het duurzaamste restaurant van 2017. Het restaurant maakt voornamelijk gebruik van biologische, streek- en dagverse producten.

De Gaia Green Awards worden uitgereikt aan horecalocaties die zich het afgelopen jaar aantoonbaar hebben ingespannen om hun organisatie in de volle breedte te verduurzamen. Alle horecabedrijven in Nederland en België die vallen binnen de 3 categorieën kunnen zich gratis aanmelden voor deelname.

Daarmee is de Gaia Green Award dé MVO Award voor strandpaviljoens, hotels en restaurants. De awards zijn in 2016 gelanceerd en gaan in 2018 zijn derde editie in. De focus op duurzaam ondernemen maakt de Gaia Green Award tot een unieke award waarmee een groeiende groep vooruitstrevende ondernemers een podium wordt geboden.

De award verkiezing is een product van een brede coalitie van organisaties en partijen actief in de horecasector. De Gaia Green Awards is beschikbaar voor de volgende drie soorten horeca bedrijven: Hotels, Restaurants en Strandpaviljoens. De genomineerden waren dit jaar: Strandpaviljoens Club Zand (Castricum), Surfclub Windekind (Koksijde) en Qi (Breskens). Hotels Court Garden Hotel (Den Haag), Villa Magnolia (Oostkapelle) en StayOkay (Den Haag). Restaurants Meatless District (Amsterdam), Pllek (Amsterdam) en De Sjuut (Schinnen).

Tijdens de horecavakbeurs Gastvrij Rotterdam zijn op dinsdag 18 september voor de derde keer de Gaia Green Awards uitgereikt. Op het inspiratiepaviljoen rondom duurzaam ondernemen in de horeca, het Dit Smaakt Naar Meer! Paviljoen heeft ambassadeur Leon Keekstra (Stadsbemoeial Rotterdam) in de categorieën Hotels, Restaurants en Strandpaviljoens de volgende winnaars bekendgemaakt: Hotels – Court Garden Hotel (Den Haag), Restaurants – Restaurant Sjuut (Schinnen) en Strandpaviljoens – centrum Qi (Breskens).