Dieren Geschreven op 12-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Stichting Bring the Elephant Home en de legendarische Iceman Wim Hof organiseren samen een evenement om bedreigde olifanten te helpen.

We streven naar een ideale wereld waar olifanten kunnen leven in een habitat dat ze verdienen, waar ecosystemen gebalanceerd zijn en waar olifanten en mensen in harmonie kunnen leven.

De ‘Wim Hof Ice Challenge Fundraiser’ zal worden gehouden van 18 tot 20 december 2019 te Sam Praya Beach in Prachuap Khiri Khan, Thailand.

Het is een uniek evenement gewijd aan het steunen van olifanten en lokale mensen in gebieden waar mens-olifant conflicten veel voorkomen. Helaas neemt het oppervlakte van het leefgebied voor Thailands nationale dier af.

Bring the Elephant Home werkt al ruim 15 jaar in Thailand, en betrekt gemeenschappen die, ondanks de schade die olifanten veroorzaken, onze passie delen om deze iconische soort te beschermen.

Voor wie is dit evenement? Het is voor iedereen die de ultieme uitdaging zoekt om fysieke, mentale en spirituele gezondheid te versterken. Het is voor eenieder met een passie voor natuur en die van de aarde houdt. Het is voor ieder individu die zich beseft hoe belangrijk olifanten zijn, en de bescherming van hun leefgebied. Het evenement draagt bij aan het geluk van zowel olifanten als mensen en zal mensen vanuit de hele wereld bij elkaar brengen voor een uitdaging die wij samen, voor olifanten, zullen aangaan.

De Ice Challenge Fundraiser is een uniek driedaags evenement met een aantal fantastische activiteiten verzorgd door Wim Hof, ‘s werelds meest inspirerende Iceman. Activiteiten variëren van ademhalingsoefeningen, ijsbaden, grotmeditatie, yoga op het strand en live muziek. Op de derde dag helpen we de lokale gemeenschap met het planten van bomen voor olifanten en gaan we met rangers op safari om wilde olifanten te spotten in hun natuurlijke habitat.

Deelnemers aan de Ice Challenge worden gevraagd om een minimumbedrag van 1.099 euro te doneren en/of op te halen. Dit bedrag dekt alle activiteiten, de olifantensafari en steun voor de bescherming van olifanten.

Bring the Elephant Home is een non-profit organisatie die zich inzet om Aziatische en Afrikaanse olifanten te beschermen door een geïntegreerde benadering die we de afgelopen 15 jaar hebben ontwikkeld: het combineren van het betrekken van gemeenschappen, educatie, onderzoek, capacity building en praktische actie om een positieve verandering teweeg te brengen. We geloven in een holistische aanpak om wilde dieren te beschermen, door betrokkenheid van lokale gemeenschappen, studenten, wetenschappers, overheden, rangers en iedereen die waarde hecht aan natuurbescherming.