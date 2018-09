Geschreven op 6-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Dieren

Vandaag lanceert Bont voor Dieren samen met alle organisaties die verenigd zijn in de internationale Fur Free Alliance, een wereldwijde campagne samen met Care2 tegen Modehuis Prada. Hiermee willen zij Prada overtuigen te stoppen met bont.

Door bontvrij te gaan kan Prada zich aansluiten bij modehuizen als Gucci, Versace, Armani, Michael Kors, Donna Karan en HUGO BOSS die eerder al aan de oproep gevolg gaven en kozen voor een bontvrij beleid.

De campagne loopt tijdens de edities van de fashion week in New York, Londen, Milaan en Parijs. Tijdens de campagne kan iedereen een mail naar Prada sturen met daarin de oproep te stoppen met bont.

Bont voor Dieren directeur Nicole van Gemert: “In de vele gesprekken die gevoerd zijn hebben we Prada niet kunnen overtuigen dat de martelmode van bont niet meer van deze tijd is. We grijpen nu dus naar het machtigste wapen dat we hebben: de consument. Vanaf vandaag zullen over heel de wereld verontruste burgers hun zorgen mailen naar de kantoren van Prada. Bont is geen statussymbool en we zullen dat duidelijk maken met de grootste internationale campagne die we ooit gevoerd hebben.”

Op bontfokkerijen worden de wilde dieren hun hele leven gehouden in draadgazen kooien, waar het voor hen onmogelijk is om natuurlijk gedrag te vertonen. Vervolgens worden ze vergast of anaal geëlektrocuteerd. Dieren die in het wild met klemmen worden gevangen zitten dagen vast zonder eten of drinken totdat de jager langskomt ze te doden. Deze dieren – voornamelijk coyotes – proberen vaak hun ledematen door te bijten in een poging om te ontsnappen.

Naast groot dierenleed is de productie van bont erg milieuvervuilend. Bontfokkerijen en fabrieken die de vachten verwerken zorgen voor vervuiling van de grond en het oppervlaktewater. Zij pompen afvalwater en schadelijke chemicaliën de omgeving in. De wildklemmen waarmee bontdieren gevangen worden zijn niet selectief, waardoor er vaak beschermde diersoorten en huisdieren vast komen te zitten. Kortom, de bontindustrie is een nachtmerrie voor duurzaamheid.

Een ruime meerderheid van de consumenten wil niets te maken hebben met de bontindustrie. Bekende modemerken hebben een bontvrijbeleid. Landen zoals Nederland, België en Noorwegen nemen afstand van het dierenleed door de bontproductie te verbieden. Daarnaast hebben de grote steden als San Francisco en São Paulo de verkoop van bont verboden. Los Angeles en het Verenigd Koninkrijk (die sinds 2000 een bontfokverbod heeft) willen ook de verkoop van bont gaan verbieden.

Joh Vinding, voorzitter van de Fur Free Alliance: “Consumenten steunen bedrijven die het beschermen van dieren belangrijk vinden. Daarom zijn zo veel concurrenten van Prada al bontvrij gegaan. Het is tijd dat Prada zich aansluit bij de andere modegiganten en bontvrij gaat in plaats van het steunen van extreem dierenleed dat hand in hand gaat met de bontindustrie.”

