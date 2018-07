Geschreven op 18-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Dieren

Fastfoodketen Kentucky Fried Chicken serveert nog steeds plofkip en dat kán gewoon niet meer. Om KFC wakker te schudden, doopt Wakker Dier de keten in hun nieuwste tv-spot om tot Kentucky Fried Plofkip.

Het verhaal lijkt ons helder. Bij plofkip kun je je simpelweg niet kiplekker voelen. Wat ons betreft stapt KFC snel over op kip met minimaal één Beter Leven-ster.

Deze commercial van Wakker Dier is een parodie op de commercials van KFC. Met aantrekkelijke beelden vol knapperige sla en krokante kip verleidt KFC hun klanten tot een “real deal”. Maar er is weinig “real” aan die krokante kip. KFC paneert plofkip en verkoopt die in grote buckets voor absurd lage prijzen.

