Dieren Geschreven op 26-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Geef om Dieren is een éénmalige live show in samenwerking met de Dierenbescherming waarin bekende artiesten zoals Thomas Berge, Niels Geusebroek en Elske DeWall een ode brengen aan speciale dieren met een aangrijpend verhaal.

Dierenvriend Jan Versteegh zal de presentatie voor zijn rekening nemen. Geef om Dieren is een muzikale liveshow waarin dieren centraal staan die hulp nodig hebben.

Zoals labrador Balou, die als 109 dagen zijn baasje kwijt is omdat op zijn chip een oud adres staat. En kitten Percy, die moederziel alleen en ondervoed is gevonden in een achtertuin. We volgen deze dieren van dichtbij.

Presentator Jan Versteegh praat aan tafel met dierverzorgers en vrijwilligers van de dierenambulance. Zij vertellen over het dierenleed dat zij iedere dag zien maar ook over alles wat de Dierenbescherming doet om juist dit leed te voorkomen. Allemaal hebben zij dezelfde droom: een diervriendelijke samenleving.

Dierenliefhebbers Thomas Berge, Elske DeWall en Niels Geusebroek brengen een muzikale ode aan de dieren die dierenleed aan den lijve hebben ondervonden. Geef Om Dieren wordt uitgezonden op SBS6 op zaterdag 26 maart om 16.00 uur.