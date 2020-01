Geschreven op 22-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Dieren

De Fur Free Alliance heeft samen met Bont voor Dieren onderzoek gedaan naar Welfur, het certificeringssysteem van de bontindustrie, en presenteert de schokkende resultaten in het rapport Certified Cruel.

Nu steeds meer Europese landen het fokken van dieren voor bont verbieden, zit de bontindustrie in het nauw. Daarom komt de sector nu met weer een nieuw certificeringssysteem dat bont diervriendelijk moet doen lijken.

Uit het rapport Cerified Cruel (PDF) blijkt dat het Welfur-keurmerk op grote schaal dierenleed probeert te maskeren. De manier waarop dieren in Europa gehouden worden voor het bont is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. De dierenwelzijnscriteria van Welfur zijn gebaseerd op een achterhaalde manier van het houden van dieren en bieden absoluut geen oplossing voor de vele dierenwelzijnsproblemen in de bontindustrie.

Welfur houdt geen rekening met de soortspecifieke behoeften van dieren die gehouden worden voor bont. Zo hebben vossen een natuurlijke behoefte om te kunnen graven en voor een nerts is het belangrijk om onder water naar voedsel te kunnen zoeken. Het welzijn van deze dieren wordt aangetast op het moment dat dit gedrag niet kunnen vertonen. In het scoresysteem van Welfur worden deze behoeften volledig genegeerd.

De bontindustrie claimt dat Welfur onafhankelijk is. Dit blijkt niet te kloppen. Het bedrijf dat de Finse bontfokkerijen controleert blijkt voor 38 procent in handen te zijn van de Finse bontfokkersvereniging.

De Fur Free Alliance en Bont voor Dieren doen een oproep aan beleidsmakers van de Europese Unie en de lidstaten om Welfur niet te steunen en ook niet op te nemen in het dierenwelzijnsbeleid. Ook wordt aanbevolen dat de EU met spoed controles uitvoert en onderzoekt of bontfokkers überhaupt voldoen aan de huidige Europese richtlijnen. Uit tal van eerdere onderzoeken is gebleken dat dit niet het geval was.

Karen Soeters, waarnemend directeur van Bont voor Dieren zegt: ‘‘’Het Welfur keurmerk is de zoveelste trieste PR-stunt van de bontindustrie om ernstig dierenleed te maskeren. Het idee dat op enige wijze goed te praten valt dat wilde dieren hun hele leven opgesloten worden in kleine draadstalen kooien is op geen enkele manier diervriendelijk te noemen. De dieren lijden door ernstige psychologische en fysieke problemen omdat ze op absoluut niet hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen en aan hun fysiologische en ethologische behoefte kunnen voldoen zoals de wet voorschrijft. Het is daarbij überhaupt moreel verwerpelijk om dieren te doden voor niet noodzakelijke kleding. Het is een laatste stuiptrekking van een industrie die in onze huidige samenleving geen enkel bestaansrecht meer heeft.”

