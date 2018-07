Geschreven op 9-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Dieren

Beemster kaas viert dit jaar het 10-jarig bestaan van Caring Dairy, ’s werelds eerste duurzaamheidsprogramma voor melkveehouders. Alle Beemster kaas boeren doen mee met dit bijzondere programma.

Blije koeien, blije boeren en blije aarde. Met dat motto werkt Beemster kaas actief aan het verduurzamen van de keten, van koe tot kaas.

“Samen met Ben & Jerry’s lanceerden we in 2008 een speciaal programma om deze ontwikkeling te versnellen. Tien jaar later kunnen we met trots zeggen dat we met Caring Dairy ongelooflijk veel hebben bereikt”, vertelt Grietsje Hoekstra, Manager Duurzaamheid van Beemster kaas. “Met als grootste winst: onze boeren produceren hun melk steeds duurzamer.”

Beemster kaas heeft de 10 belangrijkste winstpunten en meest opvallende feiten van Caring Dairy op een rijtje gezet: Boeren van Beemster kaas waren in 2008 de eerste boeren ter wereld die zich aansloten bij een duurzaamheidsprogramma. Daarmee hebben ze als trendsetter een enorme boost gegeven aan het welzijn van koeien in Nederland.

De boeren die de melk leveren voor Beemster kaas werken allemaal volgens het continu verbeterprincipe van Caring Dairy. Middels workshops over duurzaamheid versterken de boeren hun kennis welke ze direct handvatten geeft voor hun eigen bedrijfsvoering.

Eén van de belangrijkste pijlers van het duurzaamheidsprogramma is de weidegang. Bij de boeren van Beemster kaas lopen koeien gemiddeld 180 dagen in de wei, dat is veel langer dan de landelijke weidegang norm van 120 dagen.

Door de langere weidegang eten de koeien gemiddeld drie keer meer vers gras dan een gemiddelde koe. En vers gras is gezond en voedzaam. Beemster kaas was in 2002 de eerste zuivelcoöperatie in Nederland die veehouders een premie gaf voor weidegang. Goede melk is nu eenmaal de basis voor lekkere kaas en Beemster kaas gelooft erin dat een gelukkige koe lekkerdere en betere melk geeft.

De Caring Dairy boeren hebben samen met onze dierenartsen een zogeheten KoeKompas ontwikkeld, daarmee kijken ze naar alle facetten van diergezondheid op het bedrijf. Het KoeKompas is inmiddels in heel Nederland als werkwijze overgenomen om het koewelzijn optimaal te maken.

Maar ook binnen in de stal worden de koeien van Beemster kaas volop in de watten gelegd. Zo zijn er de afgelopen 10 jaar binnen onze coöperatie 200 nieuwe, duurzame melkveestallen gebouwd, met extra aandacht voor dierenwelzijn en het milieu. Dit is bij de helft van onze Caring Dairy boeren.

Om koeien voldoende te laten rusten is een goed ligbed belangrijk. Alle koeien hebben de beschikking over een zacht ligbed en een massageborstel en een eigen ligplek.

Boeren die zijn aangesloten bij Caring Dairy zetten zich actief in voor een beter milieu, door een deel van hun grond te gebruiken voor natuurbeheer, weidevogelbescherming en het stimuleren van biodiversiteit.

De boeren wekken al meer energie op dan ze zelf nodig hebben, onder meer door het gebruik van zonnepanelen, warmtepompen en windmolens. Wat over is, wordt via het net geleverd aan andere huishoudens en bedrijven.

Bij een groot aantal veehouderijen is een deel van de stal ingericht voor vergaderingen en bij veel boerenbedrijven is publiek welkom voor rondleidingen of een bezoek aan de boerderijwinkel. Ook zijn er relatief veel zorgboerderijen binnen de coöperatie. Deze initiatieven zorgen voor de veehouder voor een nieuwe bron van inkomsten en betrokkenheid bij de maatschappij.

“Mooie resultaten, maar we zitten niet stil. We zijn inmiddels al weer bezig met duurzame ontwikkelingen op het gebied van GMO-vrij voer en grondgebondenheid, daarover volgt medio 2019 meer informatie. Al met al blijft de veehouderij een mooi vak, met als basis de liefde voor de koe. En dat proef je terug in de kaas”, aldus Grietsje Hoekstra.

Zie ook: Ruim 800.000 Zonnepanelen op Daken Leden-Melkveebedrijven FrieslandCampina by GroenLeven – FrieslandCampina: Klimaatneutraal Groeien met Route 2020 – Camminghaburen in Leeuwarden Krijgt Restwarmte van FrieslandCampina – Visie 2025 Melk met Meerwaarde by FrieslandCampina: Verduurzaming van de Zuivelketen