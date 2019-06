Het Servicepunt Circulair is een landelijk steunpunt voor iedereen die morgen iets circulairs wil gaan proberen. Als ondernemer of als inwoner.

Een centrale plek waar circulaire aanbieders en consumenten elkaar kunnen vinden – maar ook om je eerste stappen te zetten.

Door de krachten van collega’s in alle provincies te bundelen vind je er producten, diensten en partners bij jou uit de buurt. Of jue no in Drenthe of of in Zeeland woont.

In Drenthe gaat men er voor zorgen dat innovatieve aanbieders een prachtige etalage hebben voor hun product. Dat je, als je nieuwe apparatuur nodig hebt voor je nieuwe huis in Assen, ook gewoon in de buurt naar bedrijven kunt zoeken. Op de nieuwe site is informatie en inspiratie nog makkelijker te vinden. De etalage groeit gestaag en dat is goed! We hopen samen met jullie de lijst steeds verder uit te breiden. Het wordt namelijk steeds belangrijker dat we grondstoffen opnieuw gebruiken en de milieu-impact van onze producten verlagen. Dus, als je een circulair product weet of verkoopt dat nog niet op de website staat: laat het ons weten!

In een circulaire economie bestaat geen afval. Restproducten zijn de grondstoffen voor nieuwe producten, of worden opgenomen door de natuur. En dat is waar we uiteindelijk naartoe zouden moeten. De 12 Natuur- en Milieufederaties werken samen in een expertteam Circulaire Economie waarin kennis met elkaar wordt gedeeld en het netwerk wordt vergroot. Zo wordt er gebouwd aan een toekomst zonder afval.

Het Servicepunt Circulair is er ook voor ondernemers die graag binnen hun huidige bedrijfsvoering aan de slag willen met circulaire economie. Wij kunnen je helpen aan de juiste regionale of landelijke partners en ondersteunen bij het uitdenken van een nieuw businessmodel of vestigingsplan. Heb je na je bezoek aan de site nog niet helemaal duidelijk waar je moet beginnen? Of heb je nog andere specifieke vragen over Circulaire Economie? Neem dan contact op. Het Servicepunt Circulair helpt je kosteloos verder!

