Geschreven op 25-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Cradle to Cradle - Circulair

Binnen de Cradle to Cradle (C2C) certificering wordt beoordeeld op vijf categorieën: materiaalkeuze (gezondheid en veiligheid voor mens en milieu), hergebruik in een technische of biologische kringloop, energiegebruik in het productieproces, watergebruik in het productieproces en sociaal beleid (social fairness). John Heijmans, Manager Kwaliteit bij toilethygiënespecialist Vendor: “We bewaken en borgen continue al onze processen en producten. Daardoor was er het volste vertrouwen dat we het eerder behaalde Gold op de eerste vier categorieën voor Pure Soap en Pure Foam zouden behouden én tegelijk kans zouden maken op goud voor de 5e categorie.”

John Heijmans: “Het circulair maken van onze producten en diensten vormt een van onze kernwaarden. Het is een filosofie die in onze bedrijfsgenen zit verankerd. Het C2C Gold level behalen is een prachtig voorbeeld van deze intrinsieke motivatie binnen Vendor. Elke keer net iets meer, net iets beter: het gewone ongewoon goed doen. Dat maakt dat we het zilver om hebben weten te zetten in goud.”

Op het gebied van sociaal beleid, Social Fairness, ontplooit Vendor verscheidene activiteiten. John: “We hebben het C2C-Gold level behaald met onder meer ons Goede Doelen Toiletpapier. We steunen sociale instellingen door per verkochte doos toiletpapier een financiële bijdrage te doneren aan een vooraf gekozen doel, in 2017 en 2018 zijn dat HomePlan en Villa Pardoes.”

In de afgelopen jaren heeft Vendor de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen gemaximaliseerd en waarde vernietiging geminimaliseerd. Vendor streeft naar een volledige circulair assortiment, voor een duurzamere toekomst en een happy planet. Sabine Thuysbaert, CEO Vendor: “We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en impact op de wereld. Daarom ondersteunen we verscheidene initiatieven en maken we ons elke dag hard voor een wereld waarin zorgvuldiger wordt omgesprongen met het milieu, grondstoffen en met elkaar. We hanteren strenge criteria bij de selectie van grondstoffen en productieprocessen om de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van ons aanbod te kunnen garanderen. Dat dit wordt beloond met het C2C-Gold level is een prachtige bevestiging van onze keuzes.”

