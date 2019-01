De kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD) produceert per jaar 2 miljoen ton restafval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval.

Rijkswaterstaat helpt deze sector met het programma VANG Buitenshuis om voor 2022 de hoeveelheid restafval te halveren naar 1 miljoen ton.

Inzicht, handige tools en voorbeelden zijn van cruciaal belang om deze ambitieuze doelstelling te behalen. Vanaf 14 januari 2019 staat de meest actuele en interessante informatie op VANG Buitenshuis.

De KWD-sector bestaat uit ruim 1 miljoen bedrijven in overheid, onderwijs, vrije tijd, vervoer, winkels, horeca, handel, zorg en zakelijke dienstverlening. Enerzijds is de diversiteit groot. Anderzijds zijn er veel overeenkomsten.

In het VANG Buitenshuis/Bedrijfsafval programma werkt Rijkswaterstaat samen met koplopers aan het ontwarren en oplossen van de overkoepelende knelpunten waar alle bedrijven en organisaties tegen aanlopen. In Green Deals en vernieuwende projecten wordt gewerkt aan voorbeelden van wat nu al mogelijk is.

