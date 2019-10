Een van de grootste regionale retailcentra in Apeldoorn krijgt een nieuwe status. Het wordt getransformeerd naar het eerste state-of-the-art op C2C principes gebouwde winkelcentrum.

Het uitgangspunt van deze herontwikkeling van meer dan 20.000m2 is revitalisatie en verduurzaming.

Door toepassing van Design for Disassembly wordt het ook eenvoudig en kostentechnisch aantrekkelijk om het winkelcentrum regelmatig te kunnen vernieuwen en zo de beleving hoog te houden.

Het biedt mogelijkheden voor unieke activiteiten, pop-up stores, uitbreiding van winkels etc. Bij de revitalisatie wordt extra aandacht gegeven aan de akoestiek, licht en luchtkwaliteit. Zo ontstaat er een gezonde en prettige winkelomgeving. Groene wanden, lichtkoepels zorgen voor een comfortabele en veilige omgeving. In totaal hebben ca. 50 retailers een winkel in de Oranjerie. Door de gefaseerde bouw blijft winkelcentrum Oranjerie toegankelijk voor het publiek.