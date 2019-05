Drie studenten, Joshua Gayoso, Zakaria El malkioui en Lucas Sluitman van het ROC Amsterdam Bouw en Infra, doen mee aan een competitie van Slim Circulair.

Zij ontwerpen een Multifunctionele Recycle Boulevard in opdracht van de gemeente Amsterdam. Over elk detail is ingenieus nagedacht en uitgewerkt in een prachtig resultaat.

Een volledig duurzaam, circulair recycle boulevard, die ook als functie heeft Amsterdam meer bewust te maken met circulariteit.

De Recycle Boulevard voorziet haar stroom zelf, uit de 300 zonnepanelen, gesitueerd om en rond het gebouw. Hierdoor kan er een stroomopbrengst gecreëerd worden van ca. 50.000 kWh. Ook de aanwezige windmolen, die symbool staat voor circulariteit kan daar een steentje aan bijdragen. Het gebouw maakt gebruik van een dubbele schil. Doordat de gevel van glas is, wordt het tussen de dubbele schil warm. De warmte stijgt op, waardoor er een natuurlijke warmte trek ontstaat. De schone lucht komt via de vloeren het atrium in.

Het gebouw zal meedoen aan een experiment van Waternet, waarbij “zwart water” gezuiverd wordt naar grijs water. Grijs water is afval water van o.a. waterkranen en vaatwassers. Dit water wordt opgevangen, gezuiverd er weer gebruikt voor o.a. de spoeling van de toiletten.

Naast het inzamelen van alle soorten materialen als plastic, papier, hout, metaal, glas, maar ook grotere voorwerpen als banken, bedden, tafels en natuurlijk chemisch afval biedt de Recycle Boulevard Amsterdam de Amsterdammers veel en veel meer. U kunt terecht in het repair café waar u samen met een deskundige uw (keuken)aperatuur weer aan te praat krijgt. Denk hierbij aan uw magnetron, broodrooster, koffie apparaat, mixer enzovoort.

U kunt hier stemmen