Mooi om te zien dat er weer een nieuw initiatief is om circulaire activiteiten onder de aandacht te brengen.

Radio Circulair is elke donderdagmiddag van 5 tot 7 live vanuit de studio van RaRaRadio op Plug In City op Strijp-S in Eindhoven te beluisteren.

Tijdens de uitzending ontvangt Bas een divers pluimage gasten die actief zijn in het circulair domein. Vanuit de ontwerp- / maakindustrie, of vanuit een facilitaire discipline in de ruimste zin des woord.

De gasten brengen zelf hun favoriete muziek mee in de vorm van vinyl, cd en/of cassettebandje. Om verspilling van reistijd en en onnodige uitlaatgassen te voorkomen worden mijn gasten die buiten de regio wonen of werken ook telefonisch geïnterviewd.

Radio Circulair is leerzaam, informatief, knoopt partijen aan elkaar en speelt in op de actualiteiten in ‘circulair’ Nederland. Wil je een keer studiogast zijn in één van de uitzendingen NA de bouwvak en heb je een goed circulair verhaal of ben je op zoek naar een circulaire match? Stuur dan een bericht.