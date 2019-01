Het Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) verhuist naar Nederland.

Op voordracht van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat komt het hoofdkwartier van de wereldwijde circulaire kopgroep nog voor de komende zomer naar Den Haag.

Dat maakte Van Veldhoven donderdag bij de bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos bekend. De bewindsvrouw bedankte daarbij de Maatschappelijke Alliantie voor haar inzet om PACE naar Nederland te halen.

Van Veldhoven: “Hergebruik van grondstoffen is essentieel bij het halen van de klimaatdoelen van Parijs. Nederland is vorig jaar toegetreden tot PACE om te leren van wat andere overheden en bedrijven al weten van en kunnen met een economie zonder afval. Maar we kunnen anderen ook veel brengen op dit gebied. Met deze verhuizing snijdt het mes aan twee kanten: PACE kan profiteren van Nederlandse kennis en kunde en ons bedrijfsleven zit met z’n neus bovenop wereldwijde, duurzame initiatieven.”

PACE is in 2017 opgericht door onder meer het World Economic Forum (WEF) en het VN Milieuprogramma (UN Environment). Met inmiddels meer dan 40 deelnemende landen, bedrijven en internationale organisaties werkt PACE aan het versnellen van de circulaire economie door de ontwikkeling van financiering, het bevorderen van beleid en publiek private samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld plastics, elektronische apparatuur en circulair inkopen.

Nederland wil in 2050 circulair zijn. In eigen land maakt Van Veldhoven daarom samen met andere bewindspersonen werk van een economie zonder afval. Zo zetten we in op circulair ontwerpen (rekening houden met het hergebruik van spullen voordat ze ontworpen zijn), willen we met circulair inkopen (en daardoor 1 Mton CO2 minder uitstoten), is er het Betonakkoord gesloten (vanaf nu al 5 procent gerecycled materiaal in nieuw beton) en komt er een Plastic Pact om een einde te maken aan bijvoorbeeld plastic bordjes, rietjes, roer- en wattenstaafjes voor eenmalig gebruik.

Zie ook: Programma Nederland Circulair 2050: Biomassa, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw, Goederen – Een Circulaire Economie in Nederland: Een Economie Zonder Afval In 2050 – Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE): Nederland Bij Circulaire Kopgroep