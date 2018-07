Om de Nederlandse plannen en ideeën over een economie zonder afval met de wereld te kunnen delen en om te leren van wat andere overheden en bedrijven al weten en kunnen, is Nederland toegetreden tot het Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE).

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat ondertekende de benodigde papieren voor toetreding vandaag in New York.

Van Veldhoven: “Nederland kan en doet veel op het gebied van circulaire economie, maar we kunnen het niet alleen. Een circulaire economie is een globale economie, dus is dit een zaak waarin we samen moeten optrekken. Dubbel nodig, want hergebruik van grondstoffen is onmisbaar bij het halen van de klimaatdoelen van Parijs. Ik denk dat PACE hierbij heel goed kan helpen en vind de Nederlandse toetreding goed nieuws voor beide partijen.”

Nederland wil in 2050 circulair zijn. In eigen land maakt Van Veldhoven daarom samen met andere bewindspersonen werk van een economie zonder afval. Zo zetten we in op circulair ontwerpen (rekening houden met het hergebruik van spullen voordat ze ontworpen zijn), willen we met circulair inkopen (en daardoor 1 Mton CO2 minder uitstoten), is er het Betonakkoord gesloten (vanaf nu al 5 procent gerecycled materiaal in nieuw beton) en komt er een Plastic Pact om een einde te maken aan bijvoorbeeld plastic bordjes, rietjes, roer- en wattenstaafjes voor eenmalig gebruik.

Het Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) is in 2017 opgericht door onder meer het World Economic Forum (WEF) en het VN Milieuprogramma (UN Environment). Met inmiddels meer dan 40 deelnemende landen, bedrijven en internationale organisaties werkt PACE aan het versnellen van de circulaire economie door de ontwikkeling van financiering, het bevorderen van beleid en publiek private samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld plastics, elektronische apparatuur en circulair inkopen.

