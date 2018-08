Platform CB’23 wil bouw-breed partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector als in de woning- en utiliteitsbouw.

Het streven is om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over circulair bouwen. Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf geven samen met De Bouwcampus en NEN invulling aan dit initiatief.

Het aantal betrokken partijen moet zo snel mogelijk worden uitgebreid.

Ons grondstoffengebruik moet enorm teruggedrongen worden. In 2023 wil de overheid daarom 100% circulair uitvragen. Voor de bouw betekent dit onder andere hoogwaardiger hergebruik van materialen, een andere aanpak in ontwerpen, produceren, bouwen en beheren van bouwwerken en een andere manier van samenwerken. Het bouwproces moet in haar totaliteit worden hervormd. Alleen door de krachten te bundelen kan de transitie naar een circulaire bouweconomie werkelijk worden gerealiseerd. Daarom verbindt Platform CB’23 bouw-breed alle initiatieven, pilots en kennis rondom circulair bouwen met elkaar.

Het platform wil partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden, zowel in de grond-, weg- en waterbouw als in de woning- en utiliteitsbouw: van producent tot sloper, van opdrachtgever tot uitvoerder en van grote aannemer en MKB-er tot start-ups. Het maakt niet uit of iemand al jarenlang aan het pionieren is of net pas begonnen is om stappen naar circulair bouwen te zetten. Alle invalshoeken zijn relevant! Ook financierders, ICT-ers, intermediairs, studenten, wetenschappers en beleidsmakers leveren een waardevolle bijdrage. De ambitie is om vóór 2023 nationale bouwbrede afspraken op te stellen ten aanzien van circulair bouwen.

Op 3 juli was de kick-off van Platform CB’23. Circa 200 deelnemers leverden hun input in vier werksessies over bijvoorbeeld eenduidig taalgebruik bij circulair bouwen, paspoorten voor de bouw en het meten van circulariteit. De eerste resultaten van de sessies zijn inmiddels gepubliceerd op de website van Platfom CB’23.

Het uitgangspunt van Platform CB’23 is dat er transparant gewerkt wordt aan uitdagingen die de deelnemers samen kiezen en oppakken. Het platform is gericht op actie, versnelling en opschaling met een zo breed en relevant mogelijk draagvlak uit de sector. Het bouwt voort op bestaande kennis en ervaringen, in samenwerking met relevante circulaire initiatieven.

Actieteams gaan aan de slag met: Afspraken; Praktijkexperimenten; Ketentrajecten; Kennisdelen en -ontwikkelen. In oktober starten drie actieteams met het formuleren van de eerste bouwbrede afspraken.

Een platformbureau, bestaande uit De Bouwcampus en NEN, verbindt alle activiteiten met elkaar en zorgt ervoor dat kennis onderling gedeeld wordt. Daarnaast inventariseert zij bredere behoeftes op het gebied van circulair bouwen. Platform CB’23 organiseert vervolgens zelf nieuwe activiteiten of zorgt ervoor dat een andere partij een bepaalde behoefte oppakt.

Zie ook: De Transitieagenda Bouw: De Circulaire Bouw Economie is een Feit in 2050 – Dutch Green Building Council (DGBC) Congres 2017: Meters Maken voor Klimaat – Dutch Green Building Council: BREEAM-NL Nieuwbouw versie 2.0 – The World Green Building Week: De Dutch Green Building Week – Dutch Green Building Council: Nieuw Duurzaamheidslabel – Groene Dromen: Cradle to Cradle – Een Circulaire Economie by VPRO Tegenlicht – BouwCirculair Congres 2017: Van Netwerk Betonketen naar BouwCirculair – Het Betonakkoord: Verduurzaming Bouwsector, Recycling en Verlaging CO2-Uitstoot – Convenant Recycling Betondakpannen: Jaarlijks 25 Miljoen Beton Dakpannen Recyclen