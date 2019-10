Het kleurrijke ANWB pand op Park 20|20 bestaat uit een kantoorgedeelte en een uniek theater: het Fox Theater.

Hier maken consumenten op een bijzondere wijze kennis met verre bestemmingen en zien de kracht van sustainable development en Human Centered Design volgens Delta.

Het pand van de ANWB aan de Taurusavenue in Hoofddorp vormt een prachtig vertrekpunt voor inspirerende, duurzame vakanties.

Met haar speelse gebouw wil Fox Verre Reizen mensen laten kennis maken met de geuren en kleuren van de wereld. Het pand, van de hand van McDonough + Partners, is een vingerafdruk van Fox’ visie op duurzaam toerisme die rekening houdt met het milieu, de mensen, de natuur en de culturen, zodat ook de volgende generaties van de verre bestemmingen kunnen genieten. Deze filosofie is vertaald in een vrolijk statement waar beleving, plezier en veiligheid centraal staan.

Het pand fungeert als een duurzaam visitekaartje dat bezoekers op een bijzondere manier laat kennismaken met het merk en haar producten. Het ANWB gebouw is ook de duurzame bestemming van hoogwaardige Cradle to Cradle gecertificeerde materialen, klaar om later te worden ingezet voor nieuwe, inspirerende vastgoedprojecten.

De ligging van het pand zorgt ervoor dat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kracht van de zon. Voor het pand werd een zogenaamde daglicht strategie ontwikkeld waardoor er op ieder moment van de dag genoeg licht is voor de 100 werknemers van Fox verre Reizen. Daglicht werkt stimulerend en levert zo een bijdrage aan de productiviteit. Daarnaast is er veel tijd gestopt in de optimalisatie van de luchtkwaliteit. De planten in het atrium zijn gekozen op hun vermogen om koolstof op te slaan en zuurstof te genereren. Ook de groene wand aan de Taurusavenue heeft een zuiverende werking.

