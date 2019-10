Met de ontwikkeling en bouw van het Bluewater Energy Services hoofdkantoor heeft Delta het Cradle to Cradle principe verder geoptimaliseerd.

Het monumentale pand is onderdeel van de tweede bouwfase van Park 20|20 en opgebouwd uit het grootst mogelijke volume Cradle to Cradle Certified materialen.

Hierin overtreft het Bluewater gebouw vergelijkbare panden op Park 20|20.

Ook bij de ontwikkeling van het Bluewater pand ging Delta Development Group niet uit van het benodigde aantal vierkante meters, maar van de toekomstige functie van het pand. De werkwijze van de organisatie en de mensen die er werken was leidend bij het ontwerp. Door de toepassing van Human Centered Design door McDonough + Partners ontstond er een verrassend functioneel ontwerp waarbij iedere vierkante meter maximaal is benut. Het vertaalt zich in mooie cijfers: momenteel heeft het Bluewater gebouw de laagste kosten per m2 op Park 20|20.

Met het Bluewater pand heeft Delta een volgende stap gemaakt in het Cradle to Cradle ontwikkelingsproces. Voor het Bluewater pand werd een compleet nieuwe supply chain ontwikkeld waarmee de leveranciers de ruimte kregen om hun knowhow en innovatiekracht in te zetten bij de ontwikkeling van nieuwe Cradle to Cradle gecertificeerde materialen. Deze unieke werkwijze zorgde voor een vermindering van de bouwkosten en een verbetering van de bouwkwaliteit. De hogere marges werden vervolgens gedeeld met de huurder en de materiaalleveranciers, als stimulans voor de continue verbetering van het Cradle to Cradle principe.

Net als alle Cradle to Cradle gebouwen op Park 20|20 is ook het Bluewater pand ontwikkeld om te worden afgebroken. Na demontage zijn de hoogwaardige materialen klaar om te worden gebruikt in nieuwe gebouwen of andere industriële toepassingen. Alle gebruikte materialen zijn Cradle to Cradle gecertificeerd en via een materialenpaspoort geregistreerd.

