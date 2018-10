Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het toepassen van circulair wegmeubilair, zoals verkeersborden, infopalen en hectormeterpalen.

Eveneens wordt hierbij gekeken naar wegmeubilair van hernieuwbare grondstoffen, oftewel biobased. Hoe staat het met deze ontwikkeling?

Riet, vlas en hennep. Voor het Amsterdamse NPSP zijn deze planten voorbeelden van uitstekend bronmateriaal. Het jonge bedrijf zet ze in voor het maken van composieten: materialen gemaakt door het slim combineren van (veelal natuurlijke) grondstoffen. De composiet is een duurzaam alternatief voor het plastic in hectometerpaaltjes, verkeersborden en ander wegmeubilair. Zo staan circulaire infopalen, borden die zeggen wat je moet doen bij pech, op de Ringweg Amsterdam en willen twee provincies de circulaire hectormeterpaaltjes gaan plaatsen.

Deze composiet bestaat uit riet, kalk en biohars. Het riet wordt geoogst in de Gooi en Vechtstreek en in Duitsland tot snoeivezel gemalen. Waterbedrijf Waternet wint kalkkorrels uit water. NPSP mengt de hars met het riet en kalk, waarna er een soort deeg ontstaat. Ze persen er platen van die na een week drogen staalhard zijn. Een freesbedrijf in Wormerveer haalt de gewenste vorm eruit en een bedrijf in Weesp bestickert de objecten tot slot. Zo vindt een groot deel van de bewerking plaats in en rond Amsterdam.

‘De biohars bestaat voor de helft uit plantenvezels, maar de rest is polyester’, vertelt Lody Klement van NPSP. ‘Die polyester maakt dat onze composiet nu voor ruim 80 procent biobased is.’ Momenteel wordt de eerste 100 procent biobased biohars getest op kwaliteit, en wacht zo op goedkeuring voor de markt. Afhankelijk van volume en prijs zal het dan uiteindelijk op de markt komen. Klement: ‘Ik ben dan ook verheugd dat Rijkswaterstaat onze biocomposiet omarmt. Zij vergroten het bewustzijn over biobased en circulaire materialen, die via hen kan het straks een weg vinden naar lagere overheden. Zo hebben ze een gunstige invloed op de vraag en op de toekomst van ons product.’

Kom de hectormeterpaaltjes in het echt zien op 4 oktober 2018 op de Weg van de Toekomst tijdens de Innovation Expo 2018