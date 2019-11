Industriepark Kleefse Waard in Arnhem is tijdens het BT Event 2019 uitgeroepen tot Beste Circulaire Werklocatie van Nederland 2019.

Andere kanshebbers op de deze Circular Economy Award waren Businesspark De Waarderpolder in Haarlem en Brainport Industries Campus in Eindhoven.

De Circular Economy Award wordt dit jaar voor het derde jaar uitgereikt. Doel is een pluim te geven aan werklocaties die het beste uitvoering geven aan circulaire ambities en nadrukkelijk ook de samenleving betrekken, met inbegrip van het bedrijfsleven. Vorig jaar ging de award naar het Werkspoorkwartier in Utrecht.

De winnaar kwam tot stand via een longlist van de twaalf beste circulaire werklocaties van Nederland. Deze werd samengesteld door een onafhankelijk team van zeven experts op het gebied van (her)ontwikkeling van werklocaties en regionale economie. Zij werken landelijk en kennen de beste projecten uit de praktijk. Vervolgens werden er drie finalisten geselecteerd na een deskundig oordeel van de vakjury onder leiding van lector Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen) en waarin verder Guus Mulder (TNO), Aeisso Boelman (Fakton) en Yasha Schadee (SKBN) zitting hebben. Uit de drie finalisten kwam Industriepark Kleefse Waard in Arnhem als winnaar uit de bus vanwege haar langdurige vasthoudendheid aan een circulaire visie, met concreet behaalde resultaten. Het Industriepark Kleefse Waard heeft volgens de jury een inclusieve aanpak, waarbij alle en iedereen, van oude meuk tot nieuwe hip, wordt meegenomen. Cees-Jan Pen: ‘Het is een bestaand terrein waar nieuwe ideeën uitvoering vinden. Ze hebben daarmee een voorbeeldfunctie voor werklocaties in Nederland met een vergelijkbare opgave.’ Een terechte winnaar, volgens de jury.

In 2015 won vastgoedbelegger Schipper-Bosch al de Gouden Piramide, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap voor Industriepark Kleefse Waard in Arnhem.

Onlangs maakte vastgoedbelegger Schipper-Bosch bekend met vier andere partijen de komende vijf jaar tientallen miljoenen euro’s in de verdere duurzame ontwikkeling van Industriepark Kleefse Waard te gaan steken. Het voormalige terrein van de AKU (Algemene Kunstzijde Unie) en later AkzoNobel, werd in 2003 door Schipper-Bosch gekocht en huisvest nu zo’n 80 bedrijven die veelal werken aan duurzame energie-gerelateerde producten en diensten.

Het BT Event is hét netwerkevenement voor publieke en private partners die zich bezighouden met de ontwikkeling, de herstructurering en revitalisatie van bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland. Het wordt elk jaar georganiseerd door vakblad BT, de SKBN en een van de aangesloten regio’s die het congres host. Dit jaar is dat de regio Arnhem Nijmegen samen met Provincie Gelderland en Oost NL. Het congres strijkt neer op het toonaangevende Industriepark Kleefse Waard in Arnhem.

Nederland telt ongeveer 4.000 bedrijventerreinen en werklocaties. De uitdagingen zijn echter groot. Er is sprake van veroudering, en qua duurzaamheid scoren bedrijventerreinen slecht. En dat is zonde, want op onze bedrijventerreinen valt twee keer zoveel energiebesparing te behalen als bij onze huishoudens! Met het energieneutraal maken van alle bedrijventerreinen en werklocaties lossen we ongeveer een derde van de CO2-ambitie uit het Klimaatakkoord in.

Hoog tijd dus om met elkaar te leren hoe we die energiewinst zo snel en efficient mogelijk gaan inlossen. Op het BT Event leren deelnemers hoe energieneutrale of energiepositieve werklocaties in de praktijk vorm krijgen. Welke technische mogelijkheden zijn er, hoe organiseer je het en welke haalbare businesscasussen zijn mogelijk? En niet onbelangrijk, hoe investeringen in duurzaamheid hand in hand kunnen gaan met het genereren van sociaaleconomische meerwaarde.