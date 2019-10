Circulair bouwen is niet vanzelfsprekend nieuw bouwen. Wanneer blijkt dat een bestaand gebouw geschikt is om te transformeren dan heeft dat de voorkeur.

Omdat er in bestaande gebouwen een enorme hoeveelheid energie opgeslagen is. Door bestaande bouw te transformeren heeft de eerste besparing op CO2-uitstoot al een enorme impact op het milieu.

Het gebouw waar Mercedes-Benz Nederland onlangs haar nieuwe hoofdkantoor vestigde is zo’n gebouw dat geschikt bleek voor transformatie.

Sinds de oplevering in 2001 heeft het vrijwel constant leeg gestaan. Maar door er op een nieuwe manier naar te kijken is het nu getransformeerd naar een moderne en inspirerende werkplek. Dit is wat Coert Zachariasse, eigenaar van Delta, er een jaar geleden over zei toen de transformatie nog in volle gang was.

Het voormalige Bruynzeel-gebouw op bedrijventerrein De Liesbosch in Nieuwegein stond al bijna twee decennia leeg en werd gezien als een lastig pand. Dankzij de inzet van Delta Development en New NRG Real Estate is deze locatie in samenwerking met de gemeente Nieuwegein nu omgevormd tot een succesverhaal. De cradle-to-cradle filosofie gold als leidraad bij de duurzame transformatie, waarbij er vrijwel zonder afval werd gewerkt en alleen gebruik gemaakt werd van duurzame energie en materialen. Daarnaast is ‘Human Centered Design’ van Delta en het MeWe-kantoorconcept van Daimler toegepast, waarbij de medewerker in plaats van de auto centraal staat. Dit heeft geresulteerd in een moderne en inspirerende werkplek waarbij flexibiliteit en functionaliteit een belangrijke rol spelen.

Delta Development Group heeft het project in 2016 met New NRG en VolkerWessels opgepakt. De transformatie heeft vorm gekregen in een fantastisch ontwerp van OPL Architecten waarin de kracht van het gebouw volledig tot haar recht komt. Door het centrale deel van het gebouw te verwijderen en de binnentuinen te overdekken, is een groot Atrium ontstaan met zichtlijnen en veel daglicht ontstaan waarbij de groene gevels van Sempergreen op grote schaal zijn toegepast. Hierdoor ademt het gebouw en kunnen alle gebruikers, overal in het gebouw, genieten van een overdaad aan daglicht. Er ontstaan zichtlijnen waardoor medewerkers verbinding met elkaar krijgen en de interne communicatie wordt bevorderd. In totaal zijn 8 groene gevels geïnstalleerd met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 180m2. Ook is het pand voorzien van een groot groendak, waarvoor Sempergreen 1.000 m2 Sedummixmatten heeft geleverd.

Bij het ontwerpen van het nieuwe hoofdkantoor van Mercedes heeft OPL Architecten optimaal gebruik van Delta’s kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid en Human Centered Design. Het resulteert in een licht, groen gebouw met een prettige akoestiek en gezonde lucht. In het hele gebouw worden gezonde materialen toegepast en in het atrium dak zijn (vanzelfsprekend) zonnecellen geïntegreerd. Zo wordt, om met Coert Zachariasse te spreken: “…van iets moeilijks weer iets prachtigs gemaakt…”.

Delta Development Group voorziet een grote toekomst voor transformatie omdat er vanuit milieuaspect enorme impact mee gemaakt kan worden. En natuurlijk omdat er minder kapitaalvernietiging plaatsvindt. Omdat er tegenwoordig veel Cradle to Cradle materialen beschikbaar zijn voor de in- en afbouw kan dit circulaire principe erg goed toegepast worden bij transformatie.

Helaas blijkt een groot aantal gebouwen, door de bouw of vanwege de locatie, niet geschikt voor transformatie. Door vandaag goede Cradle to Cradle geoptimaliseerde gebouwen neer te zetten is het echter Delta’s overtuiging dat het aantal gebouwen dat je kan transformeren in de toekomst veel groter zal zijn.