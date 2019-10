Dit logistieke pand ligt prominent bij de entree van het park, direct aan de Fokkerweg op Schiphol Oost en vormt door zijn vorm en functies het visitekaartje van het Fokker Logistics Park.

Het duurzame built-to-suit distributiecentrum bestaat uit twee flexibel indeelbare verdiepingen die op basis van de wensen van de huurder zijn ingericht.

De combinatie van ruimte, speelse architectonische elementen, licht en groen zorgt voor een aantrekkelijke en gezonde werkatmosfeer. Fokker 7|8 is wereldwijd het eerste logistieke gebouw waar ontwikkelen volgens de Cradle to Cradle-filosofie uitgebreid wordt toegepast.

Het pand is gebouwd volgens het Design for Disassembly principe waardoor alle materialen in de toekomst weer eenvoudig herbruikbaar of recyclebaar zijn. Alle onderdelen zijn vastgelegd in een materialenpaspoort ten behoeve van material banking. Uit berekeningen blijkt dat als het gebouw nu gedemonteerd en herplaatst zou worden, er een bouwkostenbesparing gerealiseerd zou worden van 33%.