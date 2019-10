Op het Floriadeterrein komen twee circulaire bruggen, gemaakt van Almeerse grondstoffen.

Dit maakten de Flevolandse gedeputeerde Jan-Nico Appelman en de Almeerse wethouder Jan Hoek bekend op 19 september.

De ontwerpen van Reimert Bouw en Infrastructuur zijn gekozen uit vijf ontwerpen die in een innovatief aanbestedingstraject tot stand gekomen zijn.

De bekendmaking van de brugconcepten is ook de start van Bruggencampus Flevoland-Floriade. De samenwerking in deze praktijkgerichte leeromgeving is erop gericht mede een bijdrage te leveren aan de vervanging van 40.000 bruggen in Nederland.

Innovatie in ontwerp en realisatie van bruggen sluit goed aan bij de Floriade Expo 2022 in Almere. Met het thema de Groene Stad van de Toekomst is de Expo een internationaal podium voor alle relevante duurzame ontwikkelingen om deze te versterken en te versnellen. “Tijdens de Floriade in 2022 willen we innovatieve antwoorden geven op uitdagingen waar steden in de toekomst voor staan”, stelt wethouder Jan Hoek. “Zo zijn de komende jaren in Nederland duizenden bruggen, tunnels en viaducten toe aan vervanging. De twee bruggen op het Floriadeterrein zijn een voorbeeld van een circulaire oplossing.”

Provincie Flevoland en gemeente Almere zijn al eerder gestart met de organisatie van het ontwerpproces en de bouw van twee nieuwe bruggen op het Floriadeterrein in een innovatief aanbestedingsproces. “De kennis en ervaring die met dit proces opgedaan zijn, gaan we vastleggen en delen vanuit de Bruggencampus Flevoland-Floriade om daarmee te laten zien dat het anders kan”, zegt gedeputeerde Jan-Nico Appelman. Als ‘levend laboratorium’ bieden Flevoland en Almere de ruimte om te laten zien hoe een nieuwe aanpak leidt tot kennisontwikkeling en innovatieve oplossingen in de praktijk. Binnen de Bruggencampus worden de thema’s materiaalgebruik en financiering verder opgepakt.

Reimert Bouw & Infrastructuur gaat twee circulaire bruggen op het Floriadeterrein in Almere bouwen. Dat werd bekendgemaakt op 19 september 2019. De jury koos de ontwerpen van team Reimert uit vijf ontwerpen.

In het innovatieve aanbestedingsproces werkten de aannemers Reimert Bouw en Infrastructuur, Van Hattum en Blankevoort en Heijmans Infra B.V. in drie verschillende teams samen met – voor de aannemer onbekende – experts in designsprints aan de ontwerpen.

Er zijn vijf ontwerpen ingediend, alle van hoge kwaliteit. Ook ontwerpen die nu niet uitgekozen zijn bevatten innovaties die breed toepasbaar kunnen zijn en de moeite waard zijn om verder uit te laten werken.

Alle aannemers blijven daarom betrokken bij Bruggencampus Flevoland-Floriade.

De twee bruggen die op het Floriadeterrein komen, worden grotendeels gemaakt van in Almere geproduceerd materiaal uit Almeerse reststromen. De gebruikte materialen en minder transportkilometers betekenen ook een CO2-besparing.

Een van de bruggen is de fiets- en voetgangersbrug die de verbindende schakel vormt op het Floriadeterrein van het Rondje Weerwater. De circulaire materialen zijn gecombineerd tot een slanke, eenvoudige brug. Bij de Beverbrug moest rekening gehouden worden met een aanwezige beverburcht. Deze brug bestaat uit een auto- en voetgangers/fietsersdeel, die op een innovatieve manier verbonden worden. Door het circulaire ontwerp kunnen de brugdelen, indien nodig, elders opnieuw gebruikt worden. Opvallend is de extra ruimte die gecreëerd is bij de brug voor onder andere een pluktuin, bijenlint en expositieruimte. Er komt ook een groene rand, waarbij een bewateringssysteem ervoor zorgt dat er mos kan groeien en de brug een bij Floriade Expo 2022 passende groene uitstraling krijgt.

