Onder het motto Van Zooi Naar Mooi daagt de nieuwe campagne Rotterdam Circulair bewoners, bedrijven én gemeente uit om na te denken over hoe Rotterdam afval kan hergebruiken, verminderen of recyclen. De campagne duurt tot oktober van dit jaar.

Om de campagneboodschap kracht bij te zetten, doopte de gemeente twee hybride vuilniswagens om tot goudtransport. Ook heten de milieuparken aan de Aploniastraat en Melanchtonweg voortaan goudmijnen.

In een gouden vuilniswagen kwam burgemeester Ahmed Aboutaleb vanachter de Laurenskerk tevoorschijn. Omstanders en verbaasde voorbijgangers waren verrast toen hij onaangekondigd een inspirerend betoog hield over de kansen die een circulaire economie Rotterdam biedt: “Afval is helemaal geen afval. Het is een grondstof voor iets nieuws. Afval is dus goud waard en goud gooi je toch ook niet zomaar weg?”

Woensdagavond kleuren de Erasmusbrug, Hofpleinfontein en Euromast al goud. De komende maand rijdt er een gouden tram door de stad, verschijnt er een circulaire editie van GERS! Magazine en maakt OPEN Rotterdam diverse reportages over circulaire initiatieven.

De gemeente geeft vijf gouden tips die Rotterdammers helpen om minder eten weg te gooien, spullen een tweede leven te geven en plastic afval te verminderen. De burgemeester benadrukte dat de circulaire economie iedereen aangaat: “Of je nu bewoner of CEO van een multinational bent, groenteboer of supermarktmanager: iedereen kan een bijdrage leveren. Dat geldt ook voor ons, als gemeente. Zo wordt ons wagenpark steeds groener en starten we verschillende proeven om te hergebruiken of recyclen. Zo maken we met de hele stad van zooi weer iets moois.”

Op Rotterdam Circulair staan tientallen inspirerende voorbeelden van bedrijven, bewoners en gemeente. Verder zijn hier de vijf gouden tips te vinden, reportages te bekijken én vind je er het circulaire levenslied, geschreven door Harry-Jan Bus van theater Walhalla!

