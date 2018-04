ABN AMRO, BT en Stadszaken zijn voor de tweede keer op zoek naar de beste circulaire werklocaties van Nederland. Samen met een deskundige jury wordt gezocht naar de beste circulaire werklocaties en regio’s van het land.

De Circular Economy Awards zijn een jaarlijkse verkiezing van de beste Nederlandse initiatieven op het gebied van de circulaire economie. ABN AMRO beschouwt de circulaire economie als een belangrijke ontwikkeling voor haar eigen bedrijfsvoering. Circulaire oplossingen kunnen een significante rol spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

De Circular Economy Awards maken zichtbaar hoe bedrijven en regio’s hier op een succesvolle manier invulling aan geven. Zo volgt ABN AMRO de ontwikkelingen binnen de circulaire economie op de voet. ABN AMRO wil bijdragen aan een duurzame samenleving door onder meer de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland te versnellen. Zij heeft haar duurzame ambities vastgelegd in Missie 2030, waarin ABN AMRO zich ten doel heeft gesteld dat al het vastgoed in haar portefeuille in 2030 gemiddeld over energielabel A beschikt.

De longlist voor de ABN AMRO Circular Economy Awards 2018 is inmiddels bekend. Er zijn 44 genomineerden die kans maken.

Juryvoorzitter Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen): ‘Circulaire gebiedsontwikkeling leeft, ontstijgt het beeld van een niche volledig, wordt steeds breder gedragen door ondernemend Nederland en gaat om nieuwe verdien- en businessmodellen. De jury gaat tijdens de nadere selectie nadrukkelijk in op het daadwerkelijk ingang zetten van de noodzakelijke cultuurverandering die behoort bij meer circulair denken. Tevens zien we een duidelijk omslag naar meer focus op waardevermeerdering en het verduurzamen bestaande locaties.’

De jury is goed op de hoogte van het Nederlandse circulaire werklandschap, maar kent niet elk initiatief. Staat uw werklocatie of regio er niet tussen staan, meld u dan aan voor in voor een wildcard via een e-mail aan Jeroen Bruinenberg. Dit jaar zijn er vier wildcards.

Dit leidde uiteindelijk tot de onderstaande lijst met 22 regio’s en 22 werklocaties die in aanmerking komen voor de ABN AMRO Circular Economy Awards.

Genomineerden categorie regio op alfabetische volgorde:

Circulair Friesland

Cirkelstad Drechtsteden

Clean Tech Delta, Rotterdam

Cleantech Regio, Twello

De Fruitmotor, Betuwe

Gemeente Almere

Gemeente Amsterdam

Gemeente Goeree Overflakkee

Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Ooststellingwerf

Gemeente Utrecht

Gemeente Venlo

Groene Hart

Impuls Zeeland

Metropoolregio Amsterdam

Noord-Nederland

Provincie Noord-Holland

Provincie Zuid-Holland

Regio Arnhem-Nijmegen

Tuinen van West, Amsterdam

U10, Utrecht

Westas, SADC

De genomineerden in de categorie werklocatie op alfabetische volgorde:

Blue City 010, Rotterdam

Clean Tech Playground de Ceuvel, Amsterdam

C-Mill, Heerlen

De Aam en Merm, Elst

De Blokhuispoort, Leeuwarden

De Mars, Zutphen

De Wildeman, Zaltbommel

Ecomunitypark, Oosterwolde

Goudse Poort, Gouda

Halfweg Spijkenisse, Voorne-Putte

Huis van Haarlemmermeer

Industriepark Kleefse Waard, Arnhem

InnoFase, Duiven

Marineterrein, Amsterdam

Metalot3C, Budel

Oosteind, Papendrecht

Recycle Boulevard, Leeuwarden

Schiebroek, Rotterdam

Schiphol Trade Park, Amsterdam

Stepelo, Haaksbergen

Werkplaats De Gruyter, s-Hertogenbosch

Werkspoorkwartier, Utrecht

De vakjury en het publiek zullen de genomineerden beoordelen op basis van vooraf vastgestelde criteria voor de onderwerpen: circulariteit in visie, circulariteit in organisatie, resultaat, interactie met de omgeving, shared facilities, energie, materialen, afval, biodiversiteit en welbevinden en gezondheid.

Circulair Friesland en Plug-In-City werden vorig jaar bekroond tot beste circulaire regio en werklocatie van Nederland. Het publiek en de jury bepaalden via een stemming de winnaars. Voorafgaand aan de stemming selecteerde de vakjury drie finalisten per categorie.

Voor Beste Circulaire Regio waren dat de gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Venlo en Circulair Friesland.

In de categorie Beste Circulaire Werklocatie maakten naast Plu-in-City ook Park 20|20 en de Blokhuispoort kans op de ABN AMRO Circular Economy Awards 2017.

Circulair Friesland viel in de prijzen omdat zij laat zien dat de circulaire economie een tastbare, duurzame economie is, waarmee bedrijven geld kunnen verdienen en banen creëren. Plug-In-City zet circulariteit in de Brainport Regio op de kaart door een proeftuin te ontwikkelen die als een reizend circus door de stad trekt.

Circulair Friesland is een vernieuwend initiatief dat erin is geslaagd de provincie Friesland te mobiliseren en circulariteit te combineren met economische voorspoed. De provincie en betrokken gemeenten zijn actief op het gebied van circulaire inkoop en aanbesteding en stimuleren het lokale midden- en kleinbedrijf. “De ABN AMRO Circular Economy Awards zijn een belangrijke erkenning voor organisaties die zich vanaf het begin hebben ingezet voor de circulaire economie”, zegt John Vernooij, voorzitter van de Vereniging Circulair Fryslân. Ook gedeputeerde Sander de Rouwe is blij met de prijs: “Friesland is een zeer gunstige ontwikkelregio voor de circulaire economie. Hiermee lopen wij voorop in Nederland.”

Dit jaar is Circulair Friesland opnieuw genomineerd in de categorie Beste Circulaire Regio. De Gemeente Ooststellingwerf is genomineerd in dezelfde categorie

Plug-in-City is een bijzonder concept waarbij zeecontainers op braakliggend terrein in Eindhoven worden ingezet om een proeftuin voor de circulaire economie te ontwikkelen. Vanuit deze containers werken ontwerpers, architecten, ambachtslieden, kunstenaars, gamers en ondernemers samen volgens het principe van de deeleconomie. “Collectief denken staat bij ons voorop. Wij ontvangen geen subsidie, de grond en containers zijn geleend. Wij willen met ons initiatief bereiken dat een jonge generatie opstaat die de circulaire economie omarmt en oppakt”, aldus Bas Luiting van Redesign Factory die het concept van Plug-In-City bedacht.

