Het Friese Workum in de de gemeente Súdwest-Fryslân heeft als eerste Nederlandse gemeente damwanden gekregen met Cradle to Cradle certificaat.

De nieuwe Accoya oeverbekleding langs een kanaal bestaat uit een combinatie van hardhout en zachthout.

De twee houtsoorten zijn door middel van een constructieve vingerlas verbonden. Die bevindt zich altijd minimaal 15 centimeter onder de waterlijn. De damwandplanken in het Diepe Dolte kanaal in Workum zijn vijf meter lang, zes centimeter dik en twintig centimeter breed.

De oude damwandbekleding is vervangen door Accoya H2H­? damwanden. Van Swaay Duurzaam Hout die de planken heeft ontwikkeld en geleverd heeft met dit materiaal als eerste houtbedrijf in Nederland een Cradle to Cradle Silver certificering behaald door de unieke combinatie van duurzaam hardhout en zachthout.

Het project in Workum betreft de plaatsing van circa 125 meter damwand langs 1 oever van het kanaal. Bij de materiaalkeuze speelde 2 factoren een doorslaggevende rol: prestaties en duurzaamheid.

Prestaties en duurzaamheid waren de belangrijkste vereisten bij het selecteren van het materiaal voor de grondkering. Met een garantie van 25 jaar in grond- / zoetwatertoepassingen bieden Accoya H2H­-planken een innovatieve oplossing die voldoet aan de vereisten binnen het project. De Accoya H2H-planken combineren op unieke wijze twee soorten hout en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden door middel van een extreem sterke constructieve vingerlas, waardoor deze geschikt is voor Grond-,Weg- en Waterbouw (GWW-sector).

De nieuwe damwandplanken voor het Diepe Dolte kanaal in Workum zijn ongeveer vijf meter lang, zes centimeter dik en 20 centimeter breed. Het onderste deel van de plank is gemaakt van onbehandeld gebruiksvriendelijk naaldhout en het bovenste deel van de plank op de lucht / water-grens is vervaardigd van Accoya hout. De lucht- / watergrens is het punt dat de zwaarste omstandigheden doorstaat; daarom wordt daar Accoya hout toegepast, omdat het duurzaamheids klasse 1 heeft. Door ervoor te zorgen dat het naaldhoutgedeelte en de vingerlas van het H2H-product zich te allen tijde onder de waterlijn bevindt (15 cm), vindt er geen rottingsproces plaats.

