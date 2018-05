In de collegetour achtige reeks Gangmakers on Tour 2018 komen verschillende Drentse koplopers en voorbeeldfiguren in circulair ondernemen aan het woord.

In 2018 reizen we verder door Drenthe en stellen we nieuwe gangmakers aan je voor.

De tour voert langs verschillende unieke locaties, licht de laatste technische innovaties en circulaire ontwikkelingen uit en biedt een podium aan grote changemakers in hun sector.

Tijdens elke editie staat het programma vol met interviews, interactie en sprekende businesscases.

Maandagmiddag 23 april waren Annemieke Bussemaker (Landal Aelderholt), Wim Noordhoek (Van der Valk Assen) en Dennes Frikken (Wildlands) te gast om samen met het aanwezige publiek te praten over circulaire economie, ambities en opbrengsten.

De grote bedrijven in de horeca en vrijetijdssector hebben al tal van maatregelen genomen, maar zijn naar eigen zeggen nog lang niet klaar. En de sector als geheel? Waar staat die?