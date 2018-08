De circulaire economie moet grotendeels nog worden uitgevonden. Eén van de plekken waar dat gebeurt, is C-Bèta.

De oude hoeve De Vogel aan de Rijnlanderweg in Hoofddorp, een toplocatie in de Valley op Schiphol Trade Park, is omgetoverd tot de circulaire hotspot C-Bèta.

De hoeve zelf is al een verrassend voorbeeld van circulair denken: ze is getransformeerd tot een inspiratieplek voor iedereen die iets wil met de circulaire economie. Ondernemers, overheden, investeerders, onderzoekers en adviseurs.

Op 17 mei opende C-Bèta, de circulaire hotspot, officieel haar deuren. C-Bèta is de plek om – letterlijk en figuurlijk – ruimte te geven aan de circulaire economie. C-Bèta biedt werkplekken, toont je een circulaire expositie en het Circular Spotlight en is jouw evenementenlocatie.

Aan Mark Halbmeijer van APTO Architects is gevraagd een nieuw ontwerp te maken voor de oude boerderij. “‘C-Bèta is in mijn visie een ‘organisch lab’. Een plek waar ondernemers kennis kunnen delen en nieuwe, circulaire productiemogelijkheden kunnen ontdekken. Een plek waar een actieve community van makers kan ontstaan. Dat is van essentieel belang om deze plek te laten groeien. Het is nog steeds veel te makkelijk om nieuwe producten aan te schaffen. Dat hebben wij bij de renovatie van de hoeve zelf ook gemerkt. Normaliter maken wij eerst een ontwerp en zoeken dan de materialen en technische innovaties erbij.

Voor het ontwerp van C-Bèta waren we afhankelijk van de beperkte mogelijkheden in de markt en moesten we pionieren. Om succesvolle projecten te kunnen maken, moeten circulaire producten veel toegankelijker worden. De technische innovatie is er vaak al wel, maar ook op het gebied van contractvorming en financieringsstructuren is er nog een wereld te winnen. C-Bèta kan daarin een rol spelen door partijen te verbinden, te informeren en te inspireren. Want uitwisseling is een noodzakelijke voorwaarde om de circulaire economie vaart te geven.”

Diverse materialen van toonaangevende leveranciers zijn gebruikt. Het streven was de meest hoge mate van circulariteit toepassen, dat was wel eens een uitdaging. De volgende leveranciers hebben een bijdrage geleverd aan het voorhuis: Het meubilair is geleverd door Ahrend (begane grond) en Drentea (eerste verdieping). De verf is afkomstig van Graphenstone. De entree is gemaakt van Ecoboard met een LED-lichtlijst. De moswand in de keuken komt van Ahrend.

De infraroodpanelen van Degree-N. De pvc-vloertegels van Interface. Philips Lighting leverde de armaturen. De warmtepomp van Optima. Overal staan Lune afvalbakken. Het stalen kozijn is van ODS en de tegels bij de entree komen van Studio Wae. Ook in het evenementengedeelte zijn circulaire producten en diensten toegepast.

