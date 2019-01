Elk jaar publiceert de Rijksoverheid de Milieulijst. Bedrijfsmiddelen die op de lijst voorkomen zijn (deels) fiscaal aftrekbaar.

In 2019 zijn met name op het gebied van circulair ondernemen de mogelijkheden uitgebreid.

Fiscaal voordelig investeren kan met de Mia en Vamil. De Mia is een milieu-investeringsaftrek. Hiermee profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. De Vamil zijn de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Hiermee kunt u kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven.

De Milieulijst 2019 biedt ondernemers verschillende kansen op het gebied van circulair ondernemen. Nieuw in 2019 zijn de belastingvoordelen bij het investeren in het weren van microplastics of zeer zorgwekkende stoffen uit producten. Zij hebben respectievelijk nummer F1300 en F1544 op de lijst. Voordelen zijn er ook voor het verbeteren van de scheiding van kunststoffen en het duurzamer verpakken (F1410 en F1423). Ten slotte is een opvallende wijziging in 2019 de voordelen bij het aanwenden van gerecyclede grondstoffen (A 1413).

Ook op het gebied van waterstof is er een nieuw middel op de lijst gekomen. Namelijk een opslag- en conversie eenheid voor gebonden waterstof, nummer A 3311. In de lijst wordt het omschreven als “een opslagtank voor waterstof gebonden in vloeistof of zout, en al dan niet een brandstofcel en katalysator”.

