Drenthe, Groningen en Friesland hebben de ambitie om Noord-Nederland 100% circulair te krijgen. Er bleek te weinig kennis over de praktische kant van circulair ondernemen.

Om die kennis te verspreiden en ondernemers te enthousiasmeren, organiseren de provincies samen met de aanjagers die in diverse sectoren aan de slag zijn gegaan en de NOM op donderdag 5 maart het evenement 100% Circulair In Noord-Nederland in het provinciehuis Drenthe.

De drie gedeputeerden van de provincies Drenthe – Henk Brink -, Groningen – Nienke Homan en Friesland – Sander de Rouwe – vertellen over de gezamenlijke ambitie om Noord-Nederland 100% circulair te krijgen.

Aansluitend vertellen Save Plastics, Metabolics, Hunebouw, Bork Groep en Anker Stuy over de eigen succesverhalen. Deze vijf ondernemers hebben een start gemaakt met het klaarmaken van het eigen bedrijf voor de transitie naar circulair.

Later in de middag worden er challenges en matchmaking sessies gehouden. Ruim 80 vertegenwoordigers van onder andere de Bouw en Afval- en Reststromen industrie zijn aanwezig.