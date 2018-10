Geschreven op 24-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Communicatie

De Friese Elfwegentocht is één van de vijf genomineerden voor de Galjaardprijs 2018. De Galjaardprijs is dé communicatie­prijs voor publieke en inspirerende campagnes.

De winnaar van de Galjaard-publieksprijs wordt op 1 november tijdens de Galjaarddag bekendgemaakt. De ‘Doe- en beleefdag’ van Maastricht Universitair Medisch Centrum, ‘Het gesprek en verhaal van de stad’ van de gemeente Rotterdam, ‘Elfwegentocht’ van de Stichting FossylFrij Fryslân, ‘Mag ik bij jou wonen van Oosterbreedte’ en ‘Ik teken voor 80’ van 1Twente, TC Tubantia en8 de gemeente Enschede zijn de vijf finalisten voor de Galjaardprijs 2018.

De Galjaarddag is inmiddels een niet meer weg te denken traditie binnen Logeion. De dag is vernoemd naar een van de oprichters van de Vereniging voor Overheidscommunicatie (VVO), een voorloper van Logeion.

Chiel Galjaard was hoofd Voorlichting van de gemeente Den Haag en vooral opleider. Met de Galjaarddag houden we zijn inzet voor het communicatie vak levend in de vorm van een praktijkcongres en de jaarlijkse uitreiking van de Galjaardprijs. De Galjaarddag staat in het teken van inspirerende initiatieven in de publieke communicatie en de ontwikkelingen die relevant zijn voor ons vak.

De Galjaardprijs wordt ieder jaar uigereikt aan een initiatief op het gebied van publieke communicatie, dus breder dan alleen overheidscommunicatie.. Voor de Galjaardprijs gelden drie criteria: inspirerend voor vakgenoten, innovatief qua aanpak, impact qua resultaat. U kunt hier stemmen op de Friese Elfwegenmtocht.

Zuyderland live! heeft in 2017 de Galjaardprijs en publieksprijs gewonnen. Voor de publieksprijs werden in totaal 6426 stemmen uitgebracht en Zuyderland live! kreeg 38,7% van de stemmen. Zuyderland live! laat zien dat je met lef, vakmanschap en weinig middelen verbinding kan maken met de buitenwereld. De prijs voor de beste casus binnen de publieke communicatie wordt jaarlijks toegekend door Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals.

JIJ & Overijssel heeft in 2016de Galjaardprijs gewonnen. JIJ & Overijssel jaagt actief op goede ideeën uit de samenleving en brengt deze naar het Provinciehuis. Hiermee verkleinen zij de kloof tussen inwoner en provinciale overheid. De jury was vol lof over JIJ & Overijssel. Juryvoorzitter Guido Rijnja: “Wat wordt op dit moment het meest van dit communicatievak gevraagd? Verbind wat we ‘buiten’ noemen naar ‘binnen’. Maak duidelijk wat invloed je echt waard is en laat je onverschrokken verrassen.” Heidie van den Brink van online communicatiebureau Boerdam is heel trots op het winnen van de prijs. “Ik ben trots en blij. Vooral dat het geduld en het doorzetten is gewaardeerd door de jury.” Bijzonder aan het project is de co-productie tussen een online communicatiebureau en de provincie. Ferenc van Damme, communicatiestrateeg bij de provincie vult aan: “Deze prijs is een bevestiging van de veranderende positie van communicatie in het maken van beleid.”



GGZ Friesland heeft de Galjaardprijs voor publieke communicatie in 2015 gewonnen met de campagne ‘Niemand is zijn stoornis’. De jury roemde de aanpak van de destigmatiseringscampagne waarmee bewustwording en tolerantie worden gecreëerd voor mensen met een psychische stoornis. De jury: “Alles draait uiteindelijk om knetterhard contact. En wie authentiek communiceert heeft een verhaal dat wordt doorverteld. En dat kan alleen maar als het aansluit op de werkelijkheid.” GGZ Friesland won ook de publieksprijs.

De Galjaardprijs voor publieke communicatie is in 2014 gewonnen door de provincie Noord-Brabant met de wervingscampagne B-Riders. De campagne overtuigt automobilisten vaker de fiets te pakken. De jury roemde de campagne en zei dat de jury vooral gekeken heeft naar ‘wat werkt’. “Hoe de overheidsorganisatie haar doelen weet te verbinden aan wat mensen echt beweegt. Zelfs letterlijk, want de provincie Noord-Brabant en Beaumont slaagden erin om mensen duurzaam op de fiets te krijgen.” De vier overige genomineerden waren de Nederlandse Transplantatie Stichting met het theaterconcept Project Do’orgaan, de Ideeënbrouwerij met het sociale platform Gouda Bruist, de gemeente Enschede met het traject Henk Ontwerpt en Rijkswaterstaat met Sociale media, the next level.

De Vereniging Drentse Gemeenten heeft in 2012 de Galjaardprijs voor overheidscommunicatie gewonnen met de campagnewedstrijd ‘Geen alcohol onder de 16 jaar, Maklukzat’. Teams van verschillende scholen uit Drenthe zijn met elkaar de strijd aangegaan om de beste campagne te maken om leeftijdsgenoten bewust te maken van de risico’s van het drinken van alcohol op jonge leeftijd. Ook de publieksprijs ging naar Maklukzat.

De gemeente Borne (Overijssel) heeft de Galjaardprijs 2011 gewonnen met het project MijnBorne2030. MijnBorne2030 is een visietraject op de toekomst, met de hoogste vorm van burgerparticipatie. Maatschappelijke partners en burgers hadden invloed op het totale proces. Het doel was te komen tot een door de gemeenschap ontwikkelde en gedragen visie op de toekomst van Borne. Met de gemeente als projectleider en partner. De jury roemde de degelijkheid van het project, de goede samenhang tussen oude en nieuwe media en de wijze waarop de gemeenschap aan het woord werd gelaten. “De effectiviteit dwingt respect af voor een doel dat zover in de toekomst ligt”, aldus voorzitter van de jury Guido Rijnja. De gemeente Borne won ook overtuigend de publieksprijs. De twee overige genomineerden waren de gemeente Eindhoven en stichting Streekhuis Kromme Rijn.

In 2010 won de Hulpverleningsdienst Groningen (HVD) de Galjaardprijs. Met de veiligheidscampagne ‘Je hebt meer in huis dan je denkt!’ wilde de HVD, samen met 30 regionale partijen, inwoners van de provincie Groningen stimuleren hun noodpakket aan te vullen en het risicobewustzijn te vergroten. ‘Bij de uitvoering is sprake van functioneel gebruik van humor, teksten zijn to the point en er is een adequate balans tussen woord en beeld’, aldus de jury. ‘Er zijn goede keuzes gemaakt en met een relatief klein budget is er veel bereikt.’ Een effectieve regionale invulling van de landelijke “Denk Vooruit” campagne. Deze campagne heeft een positieve insteek en laat het gewenste gedrag van goed voorbereide Groningers zien. Dit sluit aan bij de principes van gedragsbeïnvloeding uit de sociale psychologie. Het resultaat: 43% van de Groningers weet beter wat te doen in een noodsituatie en 25% heeft zijn noodpakket aangevuld.

In 2009 won de GGD met de campagne Vrij Lekker om jongeren op te roepen veilig te vrijen.

In 2008 won Greet Prins, toen nog directeur van het UWV, de Galjaardprijs. De uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid bedacht De Buitenwereld, een veranderingsproject met klantgericht werken als doelstelling.

In 2007 ging de Galjaardprijs naar de Belastingdienst. Met een op jongeren met bij- en vakantiebaantjes gerichte campagne wist de dienst het aantal aanvragen van een TJ-biljet, waarmee betaalde belasting kan worden teruggevorderd, met 50.000 te verhogen.

De Gemeente Groningen won in 2006 de Galjaardprijs. Zij wist met een innovatieve toepassing van een eigentijds communicatiemiddel – een wijkwebsite met wijktv – de meeste stemmen in de wacht te slepen van de drie genomineerden dat jaar.

In 2005 won de Gemeente Zoetermeer met een speciale uitgave van Suske en Wiske als middel voor stadspromotie.

In 2004 won de Sociale Verzekeringsbank de Galjaardprijs met hun corporate story “Voor het leven”. Met deze actie zetten ze de organisatie in- en extern opnieuw op de kaart.

In 2003 streek de afdeling communicatie van de Gemeente Amersfoort voor de eerste keer met de eer om de Galjaardprijs te winnen. De inzending was Eerste Hulp Bij Openbaarmaking, een handleiding voor toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur door alle ambtenaren.