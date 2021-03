Geschreven op 19-2-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Biologisch

Biogrondstoffen staan op dit moment volop in de belangstelling.

In oktober stelde het kabinet een duurzaamheidskader vast voor de hoogwaardige inzet van duurzame biogrondstoffen.

Ook in de Eemsdelta liggen volop mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan.

Hoe kunnen we biogrondstoffen in onze regio inzetten voor een duurzame toekomst voor industrie en natuur? Hoe maken we binnen het platform Ecologie & Economie in Balans gebruik van elkaars kennis en ervaring om hiermee aan de slag te kunnen? Wat zijn bijvoorbeeld de plannen van de Industrietafel Noord-Nederland voor biogrondstoffen?

En hoe kijken de natuurorganisaties hier tegenaan? Wat heeft de industrie nodig van overheden om succesvol te zijn binnen de landelijke kaders? Allemaal vragen waarover we met elkaar in gesprek gaan tijdens de Dialoogdag Biogrondstoffen van platform Ecologie en Economie in Balans op 11 maart, van 9:00 tot 12:00 uur.

De Dialoogdag vindt digitaal plaats. Na afloop van de bijeenkomst hopen we met elkaar duidelijk te hebben welke stappen we samen kunnen zetten om concreet aan de slag te gaan met biogrondstoffen.

Bent u geïnteresseerd in het antwoord op bovenstaande vragen? Wilt u meepraten vanuit uw specifieke achtergrond en expertise of juist vooral meer te weten komen over dit onderwerp? Kom dan naar deze digitale Dialoogdag en noteer de datum alvast in uw agenda. Binnenkort wordt het precieze programma met sprekers bekendgemaakt.