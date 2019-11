Geschreven op 2-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Biologisch

HEMA lanceert een milieuvriendelijke speelgoedlijn, mede ontwikkeld en geproduceerd door het Nederlandse BiOBUDDi dat speelgoed vervaardigd in Nederland op een innovatieve wijze met een gepatenteerd materiaal.

Vanaf aankomende week is er een gloednieuwe speelgoedlijn verkrijgbaar bij HEMA. De speelgoedlijn bestaat uit speelgoeddozen met biologische speelgoedblokken.

BiOBUDDi is al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van een gepatenteerd biobased materiaal. Na een lange tijd van ontwikkeling en onderzoek heeft het merk inmiddels een grote speelgoedlijn ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 6 jaar. Het speelgoed is voor het grootste gedeelte gemaakt van de reststroom die overblijft bij de suikerrietproductie.

Het materiaal bespaart CO2 in het productieproces, tevens is het CO2-neutraal te recyclen. Het Nederlandse speelgoedmerk werkt nauw samen met de Wageningen Universiteit dat bekend staat om haar kennis op het gebied van biobased producten. Het Nederlandse speelgoedmerk won al verschillende awards wereldwijd met haar speelgoedsets en gaat nu dus nauw samenwerken met HEMA.

Hema lanceert negen exclusieve speelgoeddozen met extra accessoires. De sets bevatten unieke kleuren die niet in andere sets voorkomen. Het zijn betaalbare speelgoeddozen voor elke gelegenheid.

Zie ook: HEMA Winkels In 2020 100% Duurzaam: Beter Leven Producten In De Winkels – HEMA Ruimt Op: Alle Glazen Schappen Worden Vervangen – Naturally HEMA: Duurzaam Geproduceerde Biologische Producten – De HEMA Ontwerpwedstrijd: Erop uit in alle Jaargetijden – HEMA Komt nu Ook met Duurzame, Eerlijke Chocoladeletters van UTZ Certificeerde Cacao – HEMA Stopt Verkoop Plastic Rietjes, Plastic Wattenstaafjes, Plastic Roerstaafjes En Confetti