Biologisch afbreekbare plastics zijn in opkomst maar het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft voorkeur voor herbruikbare en recyclebare verpakkingen boven de biologisch afbreekbare. Het instituut geeft hierover een factsheet uit.

“Met deze factsheet bieden wij een duidelijk handelingsperspectief voor bedrijven die verpakte producten op de markt brengen”, zegt KIDV-directeur Chris Bruijnes.

Biologisch afbreekbare plastic verpakkingen zijn in principe afbreekbaar in industriële composteerinstallaties, als ze voldoen aan de norm EN 13432. In de afgelopen jaren zijn de processen van composteerinstallaties sterk versneld en het plastic breekt nu niet snel genoeg meer af en blijft dus in de compost achter. Als het biologisch afbreekbare plastic bij het overige plastic afval terecht komt, kan het van invloed zijn op de kwaliteit van het recyclaat. Biologisch afbreekbaar plastic moet daarom voorlopig bij het restafval worden weggegooid en niet in de gft-/groenbak of bij overig plastic afval.

Het KIDV ziet voor de toepassing van biologisch afbreekbare plastic verpakkingen wel mogelijkheden als deze in combinatie met het product een bijkomend integraal voordeel hebben dat er meer gft-afval wordt ingezameld, zoals bij stickers op fruit. Ook kunnen deze verpakkingen goed worden gebruikt voor specifieke toepassingen in materialen die kunnen worden verwerkt in gesloten systemen. Een voorbeeld hiervan zijn bekers op een festival, die daarna worden ingezameld en verwerkt.

Dat klinkt op zich mooi, maar in de praktijk blijkt dat totaal niet te werken. De ingezamelde fractie is meestal niet schoon genoeg en organisatoren van evenementen ondervinden grote problemen als ze de fractie willen laten composteren. In de praktijk blijkt dat onmogelijk te zijn. Zie: Bioplastic PLA bekers Geen Zegen Voor Het Milieu

Zie ook deze reactie van de organisatoren van het T Live festival “Omdat we toch een alternatief wilden, zochten en vonden we biologisch afbreekbare bekers. Deze bekers, op basis van maiszetmeel, zouden binnen de 30 tot 90 dagen afbreekbaar zijn. Enthousiast stonden we achter deze oplossing, en de minieme investering die we zelf wilden doen, voor de aanschaf van deze bekers, het verzamelen en ze zelf naar het containerpark brengen, namen we er graag bij. Totdat… Totdat we contact opnamen met de milieudienst van de stad. Zij hadden geen pasklare oplossing Ze raadden ons aan contact op te nemen met Limburg.net. Maar daar kwam men ook uit de lucht vallen. Ze zouden het opzoeken en ons iets laten weten. Enkele dagen later kregen we telefoon dat ze echt niet wisten hoe ze deze bekers moesten recycleren, ze zelf verbaasd waren en…we deze bij gebrek aan alternatief, bij het restafval moesten deponeren. Dit werd ons achteraf per mail bevestigd.”

KIDV zegt dat de informatie in de factsheet (PDF) over biologisch afbreekbare verpakkingen in lijn is met de uitkomsten van onderzoek van CE Delft, de Transitieagenda Kunststoffen en met de beleidslijn over biologisch afbreekbare kunststoffen in het Landelijk Afvalbeheer Plan.

Eind juni pleitte staatssecretaris Van Veldhoven voor duidelijkheid over biobased en biologisch afbreekbare plastics richting de industrie, de recycling- en compostbedrijven én huishoudens. Het kabinet wil dat de industrie dit jaar een convenant hierover sluit met de rijksoverheid.

