Alle attracties op de Zwolse Zomerkermis draaien dit jaar op groene stroom.

Dat is een stapje verder dan vorig jaar, toen draaide twee derde van de kermis op duurzame energie. Het overige deel kreeg toen nog stroom van een aggregaat met diesel.

Dit jaar gebruiken dus alle attracties de groene stroom. Op een paar plekken komen wel mobiele accu’s te staan als back-up.

De verduurzaming van de kermis past in het voornemen van de stad om in 2050 energieneutraal te zijn. De stad gaat kijken of ook bij andere evenementen volledig kan worden overgegaan op de groene stroom.

In 2019 is Zwolle van vrijdag 9 augustus tot en met zondag 18 augustus opnieuw het bruisende decor voor de Zomerkermis! Tien dagen met veel gezelligheid en amusement voor jong en oud.

