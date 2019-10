Gezondheid Geschreven op 8-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Hoe willen kwetsbare mensen wonen? Hoe realiseren we woonvormen en buurten waar het prettig wonen is voor ouderen of mensen met een beperking?

Hoe bieden we ruimte in steden waar de druk op woningmarkt en openbare ruimte hoog is? Hoe benutten we ontwikkelingen in duurzaamheid, flexibiliteit en technologie bij deze opgave?

De maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn worden complexer. Het fysieke en sociale domein raken elkaar steeds meer. Maar zijn nog niet goed bekend met elkaar.

Het ZorgSaamWonen Congres op maandag 25 november in Theater Zuidplein in Rotterdam verbindt de wereld van architecten, bouwers, beheerders en ontwikkelaars met die van lokale, regionale en provinciale overheden, zorginstellingen, dienstverleners, GGZ en woningcoöperaties.

Het congres heeft een praktische insteek. De gemeente Rotterdam is uw gastheer en neemt u mee op safari’s: praktijkbezoeken op locatie. In de thematische sessies krijgt u hand to ervaringen en leert u meer over de vervlechting van het fysieke en sociale domein.

Drie belangrijke pijlers van het congres zijn: Vitaal Ouder Worden. Wonen en Woonomgeving. Omzien naar elkaar.

Het doel van het congres is om het fysieke en sociale domein te verbinden, informatie te delen, elkaar te leren kennen en activeren en gezamenlijk vervolgstappen te zetten.