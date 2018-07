Geschreven op 9-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Woensdag 11 juli om 8.00 uur plaatsen de gedeputeerden Henk Brink (wegen en vaarwegen) en Tjisse Stelpstra (energie) de eerste zonnepanelen op het nieuw aan te leggen zonnepark bij het provinciale steunpunt Rogat.

Met dit zonnepark wordt de stroom opgewekt die nodig is om het gemaal van stroom te voorzien.

Het Rogatsluis gemaal in de Hoogeveensche Vaart zorgt, vooral in tijden van droogte, voor het oppompen van water voor de watervoorziening in een groot deel van Zuidoost- Drenthe.

Het is het eerste zonnepark in Drenthe dat speciaal voor de stroomvoorziening van een gemaal wordt aangelegd.