Vervoer en OV Geschreven op 20-6-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op woensdag 22 juni van 9.30 tot 14.00 uur organiseert RAI Vereniging in de Fokker Terminal in Den Haag het Zero Emissie Truck Debat. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de deelnemers de mogelijkheid om met de verschillende vooraanstaande sprekers van gedachten te wisselen hoe de transitie naar zero-emissie in de trucksector vorm moet krijgen.

De trucks en technieken zijn er weliswaar en ontwikkelen zich snel, maar de route naar emissieloos is onzeker en kent diverse uitdagingen. RAI Vereniging wil graag met u en onze podiumgasten in gesprek over hoe deze transitie eruit moet komen te zien.

Onderwerpen die deze dag aan bod komen zijn de maatschappelijke en politieke uitdagingen waar wij tegen aanlopen, hoe we invulling kunnen geven aan een gebalanceerd technologisch beleid en hoe de laad- en tankinfra en het elektriciteitsnetwerk daarop aangesloten moet worden. In een rondetafelgesprek duiken wij met een aantal experts dieper op het thema in. De middag eindigt met een ‘showroom’ waarbij onze leden u graag meer laten zien over de technologische ontwikkelingen op het gebied van zero-emissie vrachtwagens.