Zowel in het busvervoer als in de stadslogistiek is veel beweging rondom zero emissie. Om deze werelden dichter bij elkaar te brengen, organiseren OV-Magazine, Biind en haar partners op 31 oktober de Zero Emissie Conferentie 2019 in Den Haag.

Bestuurlijke convenanten en akkoorden leggen de lat hoog en het recent gesloten Klimaatakkoord geeft de transitie extra gewicht: vóór 2025 moeten alle nieuwe bussen én moet al het binnenstedelijke goederenvervoer binnen aangesloten gemeenten ‘uitstootvrij aan de uitlaat’ rijden.

In diverse gemeenten en regio’s worden ervaringen opgedaan en eerste resultaten geboekt. Tegelijkertijd lopen verantwoordelijken voor beleid, aanleg, beheer en realisatie aan tegen knelpunten in de laadinfrastructuur, wet- en regelgeving, draagvlak, (voertuig)innovatie, bestuurlijke ambities, integrale aanpak en meer.

Onder leiding van dagvoorzitter Marc Maartens brengen we de werelden van busvervoer en stadslogistiek een stap dichter bij elkaar rond kernvragen waar beide sectoren mee te maken hebben of waar ze samen verantwoordelijk voor zijn. We willen de belangrijkste knelpunten agenderen en bespreken, oplossingen een podium bieden en koplopers, beleidsmakers en innovatoren verbinden. Zodat we met nog meer kennis, inzichten en inspiratie onze doelstellingen kunnen gaan realiseren in de komende periode.

Vanaf 10.15 uur wordt u ontvangen op het Zero Emissie Inspiratieplein. Om 11.00 uur begint het programma, dat duurt tot 16.45 uur. De onderwerpen die worden besproken:

Lokaal integraal beleid: Zero emissie busvervoer en stadslogistiek volgen elk hun eigen route. Maar op lokaal niveau komen ze samen in visie, beleid, laadinfra en meer. Gemeenten presenteren hun casus en delen hun vragen en ervaringen met u.

Wie neemt de regie over multi-oplaadpunten?: Standaardisatie van laadinfrastructuur is noodzakelijk, maar nog niet zo eenvoudig te realiseren. Hoe ziet de lappendeken eruit en hoe ver zijn we met standaardisatie? En wie moet de eigenaar van de laadinfra zijn? We maken de balans op met experts en de zaal.

Innoveren kun je leren: Succesvol geïmplementeerde innovaties zijn een voorwaarde voor het behalen van de ZE-doelstellingen. Hoe versnellen we innovaties? Hoe zorgen we ervoor dat opdrachtgevers en opdrachtnemers samen innoveren en leren van elkaar? Na een inleiding vanuit het perspectief van opdrachtgever en –nemer werken we toe naar concrete oplossingsrichtingen.

Werelden versterken elkaar: Als samenvatting én opmaat naar 2020 inventariseren we wat de werelden van het busvervoer en de stadslogistiek van elkaar kunnen leren om (nog) sneller stappen te zetten.

De Zero Emissie Conferentie conferentie op donderdag 31 oktober 2019 in The Hague Conference Centre (New Babylon) is een kennis-, netwerk- en inspiratie-evenement voor professionals op het gebied van zero emissie busvervoer en stadslogistiek, zoals beleidsmakers bij Rijk, provincie en gemeenten, energiebedrijven, toeleveranciers, adviesbureaus, vervoerders en concessieverleners. U kunt zich hier aanmelden.

