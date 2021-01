Heel veel ondernemers in Gelderland zijn volop bezig met het realiseren van circulaire innovaties.

Om alle Gelderse ideeën en initiatieven op de kaart te zetten en elkaar te inspireren, organiseert CIRCLES de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20.

Circulaire innovatie gaat niet alleen over producten, maar ook over diensten, projecten of concepten. Alle organisaties die werken aan circulaire innovatie kunnen zich aanmelden. Een jury beoordeelt de inzendingen op mate van circulariteit, samenwerking in de keten, schaalbaarheid en het vernieuwende karakter.

Organisaties kunnen hun circulaire innovatie nog aanmelden tot 15 januari 2021. Dus wacht niet langer en schrijf je snel in! De hoofdprijs omvat 4000 euro prijzengeld en ruime media-aandacht.

Op woensdag 3 februari 2021, in de week van de Circulaire Economie, maakt de jury de Top 20 bekend. Via een livestream kan iedereen dan stemmen op zijn of haar favoriete innovatie voor de publieksprijs.

