Op zaterdag 31 augustus van 09.30 tot 14.30 uur organiseert Flevo Campus het gratis evenement Vier De Smaak Van Flevoland!

Een groots festijn op de Stadsboerderij Almere, waar de smaak van Flevoland door bekende lokale chefs op het bord van de bezoekers wordt gebracht.

Flevoland smaakt naar aardappels, ui, kip en de andere landbouwproducten waar de provincie groot mee is geworden. Maar Flevoland smaakt ook naar de roti, pannenkoeken en couscous die jullie, de bewoners van onze pioniersprovincie, ‘s avonds op tafel zetten. De smaak van Flevoland, die maken we samen.

Onder andere Nadia Zerouali en Gerhard Flantua koken tijdens Vier De Smaak Van Flevoland een heerlijk Flevolands gerecht. Verder is er van alles te zien, te doen en te beleven op deze dag. Kom luisteren naar lezingen, ga op foodtour of wildplukexcursie, kijk de kunst af bij topchefs; de smaak van Flevoland is een feestje voor al je zintuigen!