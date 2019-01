Licht Geschreven op 30-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Liefhebbers van historische boerderijen en streekproducten zijn tussen 31 januari en 16 februari welkom bij de Verlichte Proeverijenroute in Vijfheerenlanden.

Ruim honderd karakteristieke boerderijen worden in deze periode op negen avonden aangelicht. Ook enkele molens, een kerk, brugwachterswoningen en voormalige arbeidershuisjes doen mee.

De route gaat door de plaatsen Lexmond, Leerbroek, Leerdam, Schoonrewoerd en Hei- en Boeicop.

Gedeputeerde Mirjam Maasdam was aanwezig bij de officiële opening op 29 januari in Leerbroek: “Met de gemeente Vijfheerenlanden heeft de provincie Utrecht er een gebied met veel waardevol agrarisch cultuurlandschap bij gekregen. De Verlichte Proeverijenroute biedt een prachtige gelegenheid om dit mooie gebied en de bewoners beter te leren kennen.”

Boeren en overige bewoners zetten met verschillende organisaties in de streek het licht op streekproducten, de boerenbedrijvigheid en het agrarisch erfgoed. De deelnemende boerderijen worden op negen avonden, verspreid over drie weken, aangelicht; steeds op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond tussen 19 en 22 uur. Boer en boerin leiden bezoekers rond en vertellen over de bijzondere cultuurhistorie en het agrarisch cultuurlandschap van Vijfheerenlanden.

De Verlichte Proeverijenroute wordt georganiseerd door Stichting Boerderij en erf en de Boerderijenstichting Utrecht. De provincie Utrecht steunt dit initiatief vanuit de subsidieregeling Cultuur en Erfgoed, waarbij cultureel erfgoed en de verhalen die erbij horen toegankelijk worden gemaakt voor publiek. Ook is er ondersteuning vanuit de gemeente en diverse andere organisaties.

De eerste verlichte proeverijenroute organiseerde stichting Het Platteland in de Utrechtse Waarden. Ruim 140 boerenbedrijven en woonboerderijen in Benschop, Cabauw, Lopik, Polsbroek, Polsbroekerdam en Snelrewaard werden tussen 26 januari en 11 februari 2017 feeëriek verlicht, op de donderdag-, vrijdag- en zaterdagavonden tussen 19 en 22 uur.