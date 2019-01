Tijdens het World Economic Forum in Davos hebben Google Cloud en SAP een nieuwe wedstrijd aangekondigd voor ondernemers. Zij moeten zoeken naar levensvatbare bedrijfsplannen die duurzame consumptie en productie stimuleren.

Zowel SAP als Google leggen nadruk op duurzaamheid in hun eigen bedrijfsvoering en proberen zoveel mogelijk andere bedrijven aan boord te krijgen.

Met de Circular Economy 2030 willen SAP en Google Cloud andere bedrijven laten zien dat ze gebruik kunnen maken van hun tools om eigen duurzame bedrijfsplannen op te stellen.

“SAP is er trots om samen te werken met Google Cloud om onze inzet voor duurzaamheid en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bevorderen, terwijl we streven naar een circulaire economie”, zegt Alicia Tillman, chief marketing officer van SAP. “Bij SAP omarmen we de uitdaging van milieuverantwoordelijkheid en geloven dat het onze plicht is om onze technologie te gebruiken om de wereld te helpen beter te rennen en het leven van mensen te verbeteren. Samen met Google Cloud en duurzame ondernemers is the sky the limit.

De challenge werd officieel aangekondigd door SAP en Google Cloud op het World Economic Forum in Davos-Klosters, Zwitserland. De deadline voor het indienen van aanvragen is 17 maart.

Vijf finalisten worden geselecteerd en aangekondigd op de Google Cloud Next Conference, die plaatsvindt van 9 tot en met 11 april. Finalisten worden uitgenodigd om deel te nemen aan een persoonlijke hackathon die op 12 april in San Francisco wordt gehouden, met de kans om meer dan $100.000 aan prijzengeld en voordelen te winnen, deelname aan Google Cloud voor Startups ‘Bootcamp plus een-op-een mentorschap. De overige vier finalisten ontvangen elk $25.000 aan prijzengeld. De hoofdprijswinnaar wordt op 7 mei bekend gemaakt bij SAP Sapphire.

“Bij Google Cloud geloven we dat bedrijven met behulp van moderne technologie een positieve katalysator kunnen zijn voor een duurzamere toekomst”, aldus Alison Wagonfeld, chief marketing officer van Google Cloud. “Daarom zijn we zeer verheugd om samen te werken met SAP om niet alleen sociaal ondernemerschap te stimuleren, maar ook om onze betrokkenheid bij de toewijding aan de SDG’s en ons werk voort te zetten om een ??circulaire economie vooruit te helpen.”