Investeren Geschreven op 5-1-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investerings-voorbereidings-projecten (DHI) voor 2021 is vanaf 15 januari geopend. Het beschikbare budget voor 2021 is 8 miljoen euro.

Heeft u interesse in buitenlandse markten? Wilt u uw internationale ambities naar een hoger niveau tillen? Dan is DHI wellicht interessant voor u!

Met DHI kunt u uw product of technologie demonstreren in het buitenland. Ook kunt u onderzoeken of een investering voor uw onderneming haalbaar is.

De DHI-regeling is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van 2020. Het totale budget voor 2021 is 8 miljoen euro. Daarvan is 4 miljoen beschikbaar voor activiteiten in opkomende en ontwikkelde markten en 4 miljoen voor activiteiten in ontwikkelingslanden. De subsidie kan oplopen tot 200.000 euro per project.

De DHI-regeling is voor 2021 open van 15 januari tot en met 31 december, zolang er budget beschikbaar is. Aanvragen worden verwerkt op basis van first come, first served. Dus vergroot uw kans op subsidie en dien op tijd uw aanvraag in!

Met de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse mkb-ondernemingen om succesvol internationaal zaken te doen.